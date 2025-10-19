Gyászol a zenészvilág: elhunyt a Limp Bizkit basszusgitárosa

Megrendítő hír érte a zene rajongókat: tragikus hirtelenséggel, 48 éves korában elhunyt Sam Rivers, a Limp Bizkit basszusgitárosa.

48 éves korában elhunyt Sam Rivers, a Limp Bizkit basszusgitárosa Fotó: Pixabay (Illusztráció!)

A floridai nu metal zenekar október 19-én, szombaton jelentette be a szomorú hírt, azt azonban nem közölték, hogy pontosan mi okozta a zenész halálát. A Limp Bizkit az Instagram-oldalán megható sorokkal búcsúzott Sam Riverstől:

Szerető emlékezetünkben őrizzük testvérünket, Sam Rivers-t. Ma elvesztettük testvérünket. Zenekartársunkat. Szívünk dobogását. Sam Rivers nem csak a basszusgitárosunk volt – ő maga volt a varázslat. Minden dalunk pulzusa, a káoszban a nyugalom, a hangzás lelke. Az első együtt játszott hangtól kezdve Sam olyan fényt és ritmust hozott, amelyet semmi sem pótolhatott. Tehetsége természetes volt, jelenléte felejthetetlen, szíve hatalmas. Annyi pillanatot osztottunk meg egymással – vadakat, csendeseket, gyönyörűeket –, és mindegyikük többet jelentett, mert Sam ott volt. Ő egy egyszer az életben típusú ember volt. Egy igazi legenda a legendák között. És a lelke örökké fog élni minden ütemen, minden színpadon, minden emlékben. Szeretünk, Sam. Mindig velünk leszel, örökké. Nyugodj békében, testvér. A zenéd sosem ér véget.

Sam élete nagy része a zene körül forgott. Tizenéves korában a zenekar dobosával, John Ottoval együtt lépett fel. Freddel csak az 1990-es évek elején találkozott, amikor mindketten ugyanabban a Chick-fil-A étteremben dolgoztak. 1994-ben a trió megalapította a Limp Bizkit zenekart. Két évvel később csatlakozott hozzájuk Wes Borland gitáros és DJ Lethal, velük lett teljes a banda. Az elkövetkező két évtizedben a zenekar világhírűvé vált, olyan slágerekkel, mint a Break Stuff, a Rollin' (Air Raid Vehicle) és a My Way.

2015-ben Sam ideiglenesen otthagyta a zenekart, mert évekig tartó túlzott alkoholfogyasztás miatt májbetegségben szenvedett. Ám 2018-ban visszatért a bandához, miután műtéten esett át, és leszokott az alkoholról - írja a Mirror.