Lánya tudatta a lesújtó hírt: elhunyt a Star Trek sztárja

Gyászol a filmes világ: 86 éves korában elhunyt Samantha Eggar, az Oscar-díjra jelölt brit színésznő.

Elhunyt Samantha Eggar Fotó: Pexels (Illusztráció!)

A hollywoodi sztár október 15-én, szerdán halt meg. Lánya, Jenna Stern, akit a Kártyavár című sorozatból ismert, megerősítette, hogy édesanyja békésen távozott Sherman Oaks-i otthonában. Halálának hivatalos okát nem hozták nyilvánosságra, de Samantha az elmúlt öt évben betegségekkel küzdött, bár lánya szerint „hosszú, csodálatos életet élt”. Jenna Instagram-oldalán régi fotókkal búcsúzott édesanyjától.

Gyönyörű, intelligens és elég erős ahhoz, hogy elbűvölően sebezhető legyen... Samantha Eggar (1939–2025) Édesanyám szerdán este elhunyt. Békésen és csendesen, családja körében. Ott voltam mellette... fogtam a kezét, és mondtam neki, mennyire szerették. Gyönyörű volt. Kiváltságos volt

- olvasható a szívszorító bejegyzésben.

Samantha Oscar-jelölést kapott 1965-ös filmjében, A gyűjtőben nyújtott alakításáért, amelyben Terence Stamp mellett játszott, aki idén augusztusban hunyt el. A filmlegenda Cary Grant oldalán szerepelt a Lassan a testtel! című filmben, és vokális és táncos tehetségét Rex Harrisonnal mutatta meg az 1967-es Doctor Dolittle című filmben. Az 1970-es és 1980-as években olyan filmekben vált horrorfilm-legendává, mint az 1972-es The Dead Are Alive!, az 1973-as A Name for Evil, az 1977-es The Uncanny és az 1983-as Curtains.

Legkiemelkedőbb alakításai között szerepel Picard kapitány (Patrick Stewart) sógornője megformálása a Star Trek: Az új nemzedék című filmben, Charlotte Devane kém szerepe az All My Children című filmben, és a házelnök (Donald Sutherland) felesége a Commander in Chief című filmben, amelyben Geena Davis alakította az amerikai elnököt - írja a Daily Star.