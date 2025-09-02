Most jött: Elhunyt a Farkasokkal táncoló legendás színésze

73 éves korában elhunyt Graham Greene, a Farkasokkal táncoló című film sztárja. A kanadai színészt legtöbben a Farkasokkal táncoló (1990) bölcs Kicking Birdjeként ismerték, amelyért Oscarra is jelölték.

Farkasokkal táncoló film szerepéért Oscar-díjra is jelölték Fotó: Pexels (Illusztráció!)

A legendás színész hosszú betegség után vesztette életét egy kanadai kórházban. A színész a nyolcvanas években kezdte el karrierjét, de olyan modern kasszasikerekben is láthatta a magyar közönség, mint a Maverick, a Die Hard – Az élet mindig drága és a Halálsoron. A fiatal közönség számára is ismerős lehet az Oscar-díjra jelölt színész, az Alkonyat – Újhold filmben Harry Clearwatert alakította.

Erkölcsös, etikus és jellemes ember volt, és örökké hiányozni fog. Végre szabad lettél.

Graham Greene még betegsége alatt is dolgozott, számos szereplése még nem került a mozivászonra. Munkatársai és rajongói is gyászolják a neves színészt, tehetsége és humoros, kedves személyisége sokaknak fog hiányozni - írja a Guardian.