Összejöttek a Dawson és a haverok sztárjai? Katie Holmes 25 év után újra együtt Joshua Jacksonnal

A 46 éves színésznő és a 47 éves Joshua Jackson a 90-es évek tinisztárjai voltak. A nálunk is nagy sikert aratott Dawson és a haverok című sorozat rajongói boldogok lehetnek: mostanában sokan együtt láthatták Katie Holmest és egykori szerelmét New Yorkban – írta a Hot! magazin.

Katie Holmes filmekben már nem először játszik együtt régi szerelmével (Fotó: Northfoto / ZUMAPRESS.com / Hot! magazin)

Sosem hunynak ki a szikrák Josh és Katie között! Egymás első szerelmei voltak; szép lenne, ha megint egymásra találnának

– mondta egy bennfentes a Woman’s Daynek.

1998-ban ismerték meg egymást, és két évig randizgattak. Mindketten az első szerelmükként emlegetik a másikat, és bár a románcuk nem tartott sokáig, jóban maradtak. 22 évvel a sorozat után Katie és Joshua nemcsak együtt dolgoznak majd a Happy Hours című filmben, de egy párt is alakítanak benne.

„Az, hogy Josh-sal dolgozhatok ennyi év után, a barátságunk bizonyítéka. Ez egy szerelmi sztori, amiben sok olyan ember játszik, akiket imádok” – állította a TMZ-nek Katie a filmről, amelyet ő ír, ő játssza a női főszerepét, és ő is rendezi.

Katie Holmes és Joshua Jackson láthatóan élvezi az ismerős helyzetet (Fotó: GettyImages / Jose Perez – Bauer-Griffin / Hot! magazin)

Katie Holmes 2025-ben is egykori szerelmével nosztalgiázik

Joshua abban bízik, hogy a viszontlátás összehozhatja őket. Hajdan a lány szakított vele, és Katie lett az oka annak, hogy Josh kapcsolatai más nőkkel később nemigen működtek. Bár az évek során több románcot is átélt, a tartós szerelem elkerülte.

„Komoly kapcsolata volt Diane Krugerrel 2006 és 2016 között, és nagyon megviselte a szakítás” – folytatta az informátor a Woman’s Daynek, majd hozzátette:

Ám két év múlva találkozott Jodie Turner-Smith-szel. 2019 augusztusában összeházasodtak, és 2020 áprilisában megszületett a lányuk, Juno. Sajnos ez a kapcsolat sem működött, 2023-ban elváltak.

A Dawson és a haverok 1998-ban debütált, és egyből óriási siker lett (Fotó: Sony Pictures / Northfoto)

Katie Holmes és Joshua Jackson időzítése tökéletes

Joshua után Katie randizni kezdett az Amerikai pite sztárjával, Chris Kleinnel, azonban két évvel később szakítottak. Ám még az év áprilisában összeköltözött a Top Gun sztárjával, Tom Cruise-zal, aki két hónap után megkérte a kezét. Egy évre rá megszületett Suri lányuk, a szülei novemberben összeházasodtak. Öt és fél évig húzták, Katie 2012 júniusában adta be a válókeresetet. Katie Holmes lánya viszont épp kirepült a családi fészekből...

Most mindketten szinglik, Katie lánya tavaly elköltözött a pittsburghi egyetemre, vagyis az időzítés nem is lehetne jobb! Katie magányos, amióta Suri elment, ezért nagyon élvezi, hogy az első szerelme időnként borral és vacsorával kényezteti! Látni, hogy imádják egymást Josh-sal: befejezik a másik mondatait, és ma is ugyanazzal a humorral ugratják egymást, ami a 90-es években összehozta őket

– zárta a beszélgetést bennfentes.