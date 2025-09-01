RETRO RÁDIÓ

Gyász borult Magyarországra és az egész világra: Meghalt a bajnok legenda

A legendás sportoló 75 éves volt. Elhunyt Kreul József, ismertebb nevén Joe Bugner.

Megosztás
Szerző: B.
Létrehozva: 2025.09.01. 20:04
gyász bokszoló legenda

Hetvenöt éves korában, Brisbane-ben elhunyt Joe Bugner magyar származású profi világ- és Európa-bajnok ökölvívó, közölte a Brit Ökölvívó Szövetség hétfőn.

Joe Bugner
Hetvenöt éves korában, Brisbane-ben elhunyt Joe Bugner magyar származású profi világ- és Európa-bajnok ökölvívó (Fotó: PA / Northfoto)

A háromszoros kontinensbajnok nehézsúlyú bokszoló 1950. március 13-án Szőregen született Kreul József néven. Az 1956-os forradalom után szüleivel elhagyták az országot, először Angliában, majd Ausztráliában telepedett le.

Bugner 1973-ban Muhammad Ali és Joe Frazier ellen is bokszolt, előbbivel 1975-ben is megküzdött a világbajnoki címért, de mindkétszer pontozással veszített. 1976-ban visszavonult, de többször visszatért, például 1998-ban, amikor az első menetben technikai KO-val legyőzte James Smith-t, és megszerezte a Bokszvilágszövetség (WBF) világbajnoki övét. 32 éves pályafutása alatt 83 mérkőzéséből 69-et megnyert, ezekből 41-et kiütéssel.

Joe Bugner színésznek állt

A legendás bokszoló a színészetbe is belekóstolt, 1978 és 2004 között több filmben és sorozatban is feltűnt, szerepelt többek között az Én a vízilovakkal vagyok, az Akit Buldózernek hívtak, a Seriff az égből, illetve az Aranyeső Yuccában című Bud Spencer-alkotásokban.

 

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu