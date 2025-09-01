Gyász borult Magyarországra és az egész világra: Meghalt a bajnok legenda

A legendás sportoló 75 éves volt. Elhunyt Kreul József, ismertebb nevén Joe Bugner.
Hetvenöt éves korában, Brisbane-ben elhunyt Joe Bugner magyar származású profi világ- és Európa-bajnok ökölvívó, közölte a Brit Ökölvívó Szövetség hétfőn.
A háromszoros kontinensbajnok nehézsúlyú bokszoló 1950. március 13-án Szőregen született Kreul József néven. Az 1956-os forradalom után szüleivel elhagyták az országot, először Angliában, majd Ausztráliában telepedett le.
Bugner 1973-ban Muhammad Ali és Joe Frazier ellen is bokszolt, előbbivel 1975-ben is megküzdött a világbajnoki címért, de mindkétszer pontozással veszített. 1976-ban visszavonult, de többször visszatért, például 1998-ban, amikor az első menetben technikai KO-val legyőzte James Smith-t, és megszerezte a Bokszvilágszövetség (WBF) világbajnoki övét. 32 éves pályafutása alatt 83 mérkőzéséből 69-et megnyert, ezekből 41-et kiütéssel.
A legendás bokszoló a színészetbe is belekóstolt, 1978 és 2004 között több filmben és sorozatban is feltűnt, szerepelt többek között az Én a vízilovakkal vagyok, az Akit Buldózernek hívtak, a Seriff az égből, illetve az Aranyeső Yuccában című Bud Spencer-alkotásokban.
