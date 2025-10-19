Megszakad a szív: könnyek között vallott Liam Payne haláláról egykori zenésztársa

Liam Payne egy évvel ezelőtt hunyt el, teljesen sokkolva a One Direction rajongóit. Egy évvel a baleset után szólalt meg egykori banda társa, Louis Tomlinson, aki szerint a tragédia még inkább összehozta az egykori együttes tagjait.

Liam Payne 2024. október 16-án egy tragikus balesetben vesztette el az életét mindössze 31 évesen. Halála megrázta a rajongókat és egykori zenésztársait is Fotó: AFP

Liam Payne halálát sosem fogja tudni elfogadni egykori bandatársa

Louis Tomlinson még mindig dolgozik a gyász feldolgozásán egy évvel Liam Payne halála után. A volt One Direction-tag a Saturday Independent interjújában elmondta, hogy Payne 2024. október 16-i tragikus halála „határozottan” közelebb hozta őt, Zayn Malikot, Harry Stylest és Niall Horant. „A legjobb barátok azok, akikkel amikor újra találkozol, mintha egy perc sem telt volna el” – mondta Tomlinson, hozzátéve, hogy néha nehéz összehangolni a programjukat. „Hihetetlen látni, hogy mindenki a maga módján ilyen jól teljesít.” A 33 éves énekes azt is bevallotta, hogy soha nem fogja teljesen elfogadni Payne tragikus, 31 éves korában bekövetkezett halálát - olvasható a Page Six cikkében.

Naivan azt hittem, hogy ezen a ponton már tapasztaltabb leszek a gyászban, tekintettel édesanyám, Joanna Deakins 2016-os és 18 évesen elhunyt nővérem, Félicité 2019-es halálára. Azt gondoltam, ez valamit jelent majd, de egyáltalán nem így történt.

Payne haláláról könnyeivel küszködve így nyilatkozott: „Ez valami, amit soha nem fogok igazán elfogadni.”

Tomlinson és Malik állítólag Netflix-dokumentumfilmben újra együtt dolgoznak, ahol visszaemlékeznek a banda idejére és Payne-re. A forgatás már elkezdődött, a tervezett bemutató 2026-ra várható, és a páros több millió dolláros megállapodást kötött a részvételükért.

A kommentek Payne halála első évfordulója után érkeztek. Az énekes argentiniai Buenos Aires-i szállodai erkélyről való zuhanás következtében halt meg. A banda tagjai egy közös nyilatkozatot adtak ki, amiben a következőket írták: „Teljesen összetörtek a hírek Liam haláláról. Az együtt töltött emlékek örökre velünk maradnak. Most gondolataink a családjával, barátaival és a rajongókkal vannak, akik szerették őt velünk együtt. Nagyon fog hiányozni. Szeretünk, Liam.”