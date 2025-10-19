Megszakad a szív: könnyek között vallott Liam Payne haláláról egykori zenésztársa
Louis Tomlinson egy interjúban mesélt arról, hogy egykori zenésztársa és jó barátjának halála mennyire mélyen érintette. Liam Payne tavaly halt meg egy tragikus baleset következtében.
Liam Payne egy évvel ezelőtt hunyt el, teljesen sokkolva a One Direction rajongóit. Egy évvel a baleset után szólalt meg egykori banda társa, Louis Tomlinson, aki szerint a tragédia még inkább összehozta az egykori együttes tagjait.
Liam Payne halálát sosem fogja tudni elfogadni egykori bandatársa
Louis Tomlinson még mindig dolgozik a gyász feldolgozásán egy évvel Liam Payne halála után. A volt One Direction-tag a Saturday Independent interjújában elmondta, hogy Payne 2024. október 16-i tragikus halála „határozottan” közelebb hozta őt, Zayn Malikot, Harry Stylest és Niall Horant. „A legjobb barátok azok, akikkel amikor újra találkozol, mintha egy perc sem telt volna el” – mondta Tomlinson, hozzátéve, hogy néha nehéz összehangolni a programjukat. „Hihetetlen látni, hogy mindenki a maga módján ilyen jól teljesít.” A 33 éves énekes azt is bevallotta, hogy soha nem fogja teljesen elfogadni Payne tragikus, 31 éves korában bekövetkezett halálát - olvasható a Page Six cikkében.
Naivan azt hittem, hogy ezen a ponton már tapasztaltabb leszek a gyászban, tekintettel édesanyám, Joanna Deakins 2016-os és 18 évesen elhunyt nővérem, Félicité 2019-es halálára. Azt gondoltam, ez valamit jelent majd, de egyáltalán nem így történt.
Payne haláláról könnyeivel küszködve így nyilatkozott: „Ez valami, amit soha nem fogok igazán elfogadni.”
Tomlinson és Malik állítólag Netflix-dokumentumfilmben újra együtt dolgoznak, ahol visszaemlékeznek a banda idejére és Payne-re. A forgatás már elkezdődött, a tervezett bemutató 2026-ra várható, és a páros több millió dolláros megállapodást kötött a részvételükért.
A kommentek Payne halála első évfordulója után érkeztek. Az énekes argentiniai Buenos Aires-i szállodai erkélyről való zuhanás következtében halt meg. A banda tagjai egy közös nyilatkozatot adtak ki, amiben a következőket írták: „Teljesen összetörtek a hírek Liam haláláról. Az együtt töltött emlékek örökre velünk maradnak. Most gondolataink a családjával, barátaival és a rajongókkal vannak, akik szerették őt velünk együtt. Nagyon fog hiányozni. Szeretünk, Liam.”
Tomlinson Instagramon így írt: „Elvesztettem egy testvért. Liam minden nap példaképem volt, pozitív, vicces és kedves lélek. Hihetetlenül szerencsés vagyok, hogy az életem része volt, de nagyon nehéz elképzelni a búcsút. Hálás vagyok, hogy a banda óta még közelebb kerültünk, órákat beszélgetünk telefonon, visszaemlékezve az összes csodás közös élményre. Szerettem volna újra veled a színpadon állni, de ez nem adatott meg.”
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre