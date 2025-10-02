RETRO RÁDIÓ

Rajongók, figyelem! Visszatér a világ egyik legnagyobb fiúbandája

Egy évtizede nem láttuk őket együtt, most azonban újra kamerák elé állnak a szívtiprók.

Szerző: CJA
Létrehozva: 2025.10.02. 15:30
Módosítva: 2025.10.02. 15:59
One Direction Liam Payne Harry Styles Netflix

A világ egyik legnagyobb fiúbandája, a One Direction két tagja, Louis Tomlinson és Zayn Malik éppen dokumentumfilmet forgat a Netflix számára.

Visszatér a One Direction, a világ egyik legnagyobb fiúbandája
Visszatér a One Direction,  a világ egyik legnagyobb fiúbandája Fotó: Pixabay

A forgatás már elkezdődött, és a páros egyesült államokbeli utazásait követhetjük majd nyomon a filmben. A streamingóriás platformján várhatóan jövőre megjelenő dokumentumfilm nemcsak a jelenlegi életüket mutatja be, hanem visszatekintést is nyújt a banda éveire, különös tekintettel Liam Payne-re.

Ez a projekt pont egy évtizeddel azután érkezik, hogy a banda teljesen feloszlott. Azóta mindegyik tag szólókarrierbe kezdett, amit a rajongók szorosan követnek.

Ismét együtt a világ egyik legnagyobb fiúbandája

Az utóbbi években ugyan eltávolodtak egymástól, de a források szerint Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson és Zayn Malik ismét közelebb kerültek egymáshoz szeretett barátjuk, Liam Payne temetésén.

Hatalmas dobás ez a Netflixnek. A rajongók teljesen megőrülnek majd! Bár furcsának tűnhet, hogy egy brit fiúbanda tagjai az államokat járják, ez lehetőséget ad nekik egy kis lélekkeresésre és mély beszélgetésekre az X-Faktor óta eltelt időről

– mondta egy forrás a The Sunnak.

A One Direction 2011-ben alakult meg, miután Simon Cowell bandává formálta a fiúkat az X-Faktorban. 2013-ra már a világ egyik legismertebb zenei formációjává váltak. Pár évvel később azonban először Zayn lépett ki, majd a banda teljesen feloszlott. Louisnak azóta született egy kisfia, aki most 9 éves, Zayn pedig Gigi Hadiddal közös lányát neveli. 

Bár a rajongók az utóbbi időben látták őket együtt, legtöbben csak egy közös dalban reménykedtek, így igazi meglepetésként érte őket a dokumentumfilm bejelentése.

 

