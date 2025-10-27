Gyászol a filmvilág: elhunyt a Halál Velencében című film sztárja

Gyászol a filmvilág: Björn Andrésen a Thomas Mann-klasszikusából készült Halál Velencében című film svéd színésze 70 évesen vesztette életét. A színész több mint 30 filmben és tévésorozatban szerepelt, köztük egy kisebb szerepben a 2019-es Fehér éjszakák című misztikus horrorfilmben.

Gyászol a filmvilág: elhunyt Björn Andrésen Fotó: Pixabay

Gyászol a filmvilág: elment a világ legszebb fiújaként ismert Björn Andrésen

A színész halálhírét a két rendező, Kristian Petri és Kristina Lindström jelentette be, az ő nevükhöz fűződik a 2021-es A világ legszebb fiúja című dokumentumfilm, amely Andrésen életét és karrierjét mutatja be.

Andrésen október 25-én, szombaton hunyt el, ugyanakkor halála körülményeiről egyelőre nem közöltek részleteket.

Björn Andrésen 1955-ben született Stockholmban, és már fiatal korában fájdalmas tragédiával kellett szembenéznie: mindössze 10 éves volt, amikor elveszítette édesanyját. Ezt követően nagymamája nevelte, ő ösztönözte a színészet és a modellkedés irányába – számolt be róla a Mirror.

Színészi pályáját fiatalon elkezdte: mindössze 15 évesen játszott Luchino Visconti Halál Velencében című filmjében. Tadziót alakította, egy tinédzsert, aki egy idősebb férfi megszállottságának tárgyává válik. Ez a szerep nemzetközi hírnevet hozott számára.