Gyászol a filmvilág: elhunyt a vígjátékok legendája

Polly Holliday először a hetvenes évek ikonikus tévésorozatában, az Alice-ben vált ismertté, ahol a pincérnőt, Flót alakította.

Elhunyt Polly Holliday Fotó: Pexels

88 éves korában elhunyt Polly Holliday

Később olyan mozifilmekben tűnt fel, mint az Apád, anyád idejöjjön! , a Szörnyecskék és a Mrs.Doubtfire. Színházi ügynöke, Dennis Aspland erősítette meg a hírt, hogy Polly Holliday szeptember 9-én örökre itt hagyta ezt a világot, halálának az okát azonban nem közölte.

A hír hallatán rajongók özönlöttek a közösségi médiába, hogy részvétüket fejezzék ki és felidézzék emlékeiket.

Egyikük így írt: „Polly Holliday halála hatalmas veszteség. Flo alakítása az Alice-ben a televíziótörténelem ikonikus része lett, színházi karrierje pedig ugyanolyan lenyűgöző volt. Karizmatikus személyiség volt, mindig szomorú, amikor egy legendát veszítünk el. Remélem, munkásságát továbbra is emlékezetben tartják és ünneplik.”

Egy másik rajongó így emlékezett meg a színésznőről: „Soha nem fogom elfelejteni, ahogyan Miss Deagle-t alakította a Szörnyecskék-ben. Remélhetőleg azok a szörnyeknek semmi közük nem volt a halálához.”

Polly Holliday az Alice című sorozattal vált igazán híressé, amelyből 1980-ban távozott, hogy saját spin-off sorozatában, a Flo-ban szerepeljen. Ez ugyan csak egy évig futott, de ő továbbra is folyamatosan dolgozott a színpadon és a képernyőn - írja az Express.

1984-ben elnyerte a Saturn-díjat a Steven Spielberg Szörnyecskék című filmjében nyújtott alakításáért, ahol a házsártos Mrs. Deagle szerepében láthatták a rajongók, akinek végzetét éppen a szörnyecskék okozták, amikor megbabrálták a lépcsőliftjét.

1993-ban a Mrs. Doubtfire című filmben Gloria Chaney-t alakította, a Hillard család szomszédját, aki felbérelte Robin Williams legendás karakterét, Mrs. Doubtfire-t dadusnak. Az Apád, anyád idejöjjön! (1998) Lindsay Lohannel játszott együtt, ahol a nyári tábor egyik vezetője volt. Utolsó filmes szerepe az Államtrükkök című produkcióban volt 2010-ben.