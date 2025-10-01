RETRO RÁDIÓ

„Mentálisan még nagyon nehéz megmagyarázni a lehetetlent” - Megszólalt a tragikus balesetet követően Sallai Nóra

Egy évvel ezelőtt történt a szörnyű baleset, amelyben amelyben a színésznő elvesztette ötéves kisfiát, Bendét, ő maga pedig súlyosan megsérült. Nemrég a Borsnak nyilatkozott élete legnagyobb tragédiájáról.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.01. 09:45
Sallai Nóra Sallai Nóra balesete Sallai Nóra kisfia baleset

Egy év telt el a tragikus alsónémedi baleset óta, amelyben Sallai Nóra, a Jóban Rosszban színésznője súlyosan megsérült, kisfia, az ötéves Bende pedig életét vesztette. A színésznő kora este tartott hazafelé a fiával, amikor egy nagy sebességgel érkező autó kanyarodás közben belerohant járművébe. Az ütközés akkora erejű volt, hogy az autó szinte felismerhetetlenné vált, utasai súlyos sérüléseket szenvedtek, a kis Bende pedig pár nappal később, a kórházban elhunyt.

sallai nóra
Megszólalt a tragikus balesetet követően Sallai Nóra / Fotó: Hot archív

Sallai Nóra nemrég a Borsnak beszélt a tragédiájáról. Mint kiderült, a színésznő a történtek óta nem járt a baleset helyszínén, nem is szeretne. A lapnak írásban nyilatkozott, mivel egyelőre nagyon nehezére esik beszélni arról, ami vele és a családjával történt. 

BORS: Milyen most az állapotod, hol tartasz a felépülésben?

SALLAI NÓRA: 

Mentálisan még nagyon nehéz megmagyarázni a lehetetlent. Fizikálisan vidéken lábadozom, sok gyógytornával és sok sétával erősítem magam. 

BORS: Mi okozza a legnagyobb nehézséget? 

S.N.: 

A legnagyobb nehézségem a mindennapi gondolataim a kisfiam körül... 

BORS: Kitől, kiktől kapod a legtöbb segítséget ezekben a nehéz időkben? 

S.N.: 

A családomtól és a barátaimtól kapom a legtöbb erőt, amiért nagyon hálás vagyok. 

BORS: Jártál azóta a baleset helyszínén?  

S.N.: 

Nem jártam a helyszínen és nem is szeretnék. 

BORS Emlékszel valamire a tragikus napból?

S.N.: 

Semmire sem emlékszem, sok idő után ébredtem a kórházban.

A beszélgetés további részleteit a Bors oldalán lehet elolvasni!

 

