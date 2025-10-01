„Mentálisan még nagyon nehéz megmagyarázni a lehetetlent” - Megszólalt a tragikus balesetet követően Sallai Nóra

Egy év telt el a tragikus alsónémedi baleset óta, amelyben Sallai Nóra, a Jóban Rosszban színésznője súlyosan megsérült, kisfia, az ötéves Bende pedig életét vesztette. A színésznő kora este tartott hazafelé a fiával, amikor egy nagy sebességgel érkező autó kanyarodás közben belerohant járművébe. Az ütközés akkora erejű volt, hogy az autó szinte felismerhetetlenné vált, utasai súlyos sérüléseket szenvedtek, a kis Bende pedig pár nappal később, a kórházban elhunyt.

Megszólalt a tragikus balesetet követően Sallai Nóra / Fotó: Hot archív

Sallai Nóra nemrég a Borsnak beszélt a tragédiájáról. Mint kiderült, a színésznő a történtek óta nem járt a baleset helyszínén, nem is szeretne. A lapnak írásban nyilatkozott, mivel egyelőre nagyon nehezére esik beszélni arról, ami vele és a családjával történt.

BORS: Milyen most az állapotod, hol tartasz a felépülésben?

SALLAI NÓRA:

Mentálisan még nagyon nehéz megmagyarázni a lehetetlent. Fizikálisan vidéken lábadozom, sok gyógytornával és sok sétával erősítem magam.

BORS: Mi okozza a legnagyobb nehézséget?

S.N.:

A legnagyobb nehézségem a mindennapi gondolataim a kisfiam körül...

BORS: Kitől, kiktől kapod a legtöbb segítséget ezekben a nehéz időkben?

S.N.:

A családomtól és a barátaimtól kapom a legtöbb erőt, amiért nagyon hálás vagyok.

BORS: Jártál azóta a baleset helyszínén?

S.N.:

Nem jártam a helyszínen és nem is szeretnék.

BORS Emlékszel valamire a tragikus napból?

S.N.:

Semmire sem emlékszem, sok idő után ébredtem a kórházban.

A beszélgetés további részleteit a Bors oldalán lehet elolvasni!