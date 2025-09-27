RETRO RÁDIÓ

Egy évvel a tragédia után: üzenetet küldött Sallai Nóra a kamaszlánynak, aki megmentette életét

Pontosan egy éve történt az a szörnyű baleset, amelyben Sallai Nóra színésznő életveszélyesen megsérült, kisfiát pedig elveszítette. Ekkor jelent meg hőse, egy 15 éves lány, aki elképesztő lélekjelenlétével megmentette a színésznőt.

Létrehozva: 2025.09.27. 17:30
2024. szeptember 27-én, Alsónémediben történt az a súlyos baleset, amely egy egész országot megrendített. Sallai Nóra, a Jóban Rosszban színésznője kora este tartott hazafelé 5 éves kisfiával, amikor egy nagy sebességgel érkező autó kanyarodás közben belerohant járművébe. Az ütközés olyan erejű volt, hogy az autó szinte felismerhetetlenné vált, utasai pedig súlyos sérüléseket szenvedtek.

Egy éve történt Sallai Nóra tragikus balesete.
Egy éve történt Sallai Nóra tragikus balesete / Fotó: Hot archív

Gondolkodás nélkül sietett Sallai Nóra segítségére egy tinilány

A baleset közelében tartózkodott az akkor mindössze 15 éves Mátai Nóra is, aki barátaival egy téren beszélgetett, amikor meghallotta a csattanást. A fiatal lány habozás nélkül rohant a helyszínre, és amikor meglátta a roncsba szorult színésznőt, azonnal cselekedett.

A mentős diszpécser telefonos utasításait követve sikerült kiszabadítania segítséggel a sérültet, majd stabil oldalfekvésbe helyezték, és a mentők kiérkezéséig figyelték a légzését. Ez a lélekjelenlét és bátorság mentette meg Sallai Nóra életét.

Sallai kisfiát szintén megpróbálták újraéleszteni a helyszínen, és eleinte sikerült is stabilizálni az állapotát. Azonban a kórházba szállítást követően a gyermek szervezete feladta a harcot, és elhunyt.

A tragédia mély nyomot hagyott a színésznő életében, aki azóta is a gyógyulás és a gyász útját járja. Egy év elteltével a Bors felkereste a baleset két főszereplőjét.

Nóra még nem áll készen erre a találkozóra, de természetesen a család már gondolt arra, hogy megkeressük a hölgyet. Nóra nyitott lenne rá, de még egy pici időt kérünk ahhoz, hogy ő nyilatkozzon, illetve találkozzon vele. Még nagyon... még időt kérünk

- mondta Sallai Nóra édesanyja.

Mátai Nóra, aki egy ország szemében vált hőssé, felnőtt komolysággal és empátiával válaszolt a jövőbeli találkozó lehetőségére.

Természetesen nagyon szívesen találkoznék Nórával, de nem szeretném erőltetni, hiszen feldolgozhatatlan dolgok történtek vele. Amikor ő szeretne, akkor én is nyitott vagyok rá. De nem azért szeretnék találkozni vele, hogy hálás legyen nekem vagy hogy bármit is megköszönjön, mert nem emiatt segítettem

- mondta a fiatal.

A hős tinédzser üzenetet is küldött a színésznőnek, amiben elmondta, hogy nagyon erős nőnek tartja, valamint rendkívül boldog, hogy már a felépülés útján jár.

 

