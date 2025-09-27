Egy évvel a tragédia után: üzenetet küldött Sallai Nóra a kamaszlánynak, aki megmentette életét

Pontosan egy éve történt az a szörnyű baleset, amelyben Sallai Nóra színésznő életveszélyesen megsérült, kisfiát pedig elveszítette. Ekkor jelent meg hőse, egy 15 éves lány, aki elképesztő lélekjelenlétével megmentette a színésznőt.
2024. szeptember 27-én, Alsónémediben történt az a súlyos baleset, amely egy egész országot megrendített. Sallai Nóra, a Jóban Rosszban színésznője kora este tartott hazafelé 5 éves kisfiával, amikor egy nagy sebességgel érkező autó kanyarodás közben belerohant járművébe. Az ütközés olyan erejű volt, hogy az autó szinte felismerhetetlenné vált, utasai pedig súlyos sérüléseket szenvedtek.
A baleset közelében tartózkodott az akkor mindössze 15 éves Mátai Nóra is, aki barátaival egy téren beszélgetett, amikor meghallotta a csattanást. A fiatal lány habozás nélkül rohant a helyszínre, és amikor meglátta a roncsba szorult színésznőt, azonnal cselekedett.
A mentős diszpécser telefonos utasításait követve sikerült kiszabadítania segítséggel a sérültet, majd stabil oldalfekvésbe helyezték, és a mentők kiérkezéséig figyelték a légzését. Ez a lélekjelenlét és bátorság mentette meg Sallai Nóra életét.
Sallai kisfiát szintén megpróbálták újraéleszteni a helyszínen, és eleinte sikerült is stabilizálni az állapotát. Azonban a kórházba szállítást követően a gyermek szervezete feladta a harcot, és elhunyt.
A tragédia mély nyomot hagyott a színésznő életében, aki azóta is a gyógyulás és a gyász útját járja. Egy év elteltével a Bors felkereste a baleset két főszereplőjét.
Nóra még nem áll készen erre a találkozóra, de természetesen a család már gondolt arra, hogy megkeressük a hölgyet. Nóra nyitott lenne rá, de még egy pici időt kérünk ahhoz, hogy ő nyilatkozzon, illetve találkozzon vele. Még nagyon... még időt kérünk
- mondta Sallai Nóra édesanyja.
Mátai Nóra, aki egy ország szemében vált hőssé, felnőtt komolysággal és empátiával válaszolt a jövőbeli találkozó lehetőségére.
Természetesen nagyon szívesen találkoznék Nórával, de nem szeretném erőltetni, hiszen feldolgozhatatlan dolgok történtek vele. Amikor ő szeretne, akkor én is nyitott vagyok rá. De nem azért szeretnék találkozni vele, hogy hálás legyen nekem vagy hogy bármit is megköszönjön, mert nem emiatt segítettem
- mondta a fiatal.
A hős tinédzser üzenetet is küldött a színésznőnek, amiben elmondta, hogy nagyon erős nőnek tartja, valamint rendkívül boldog, hogy már a felépülés útján jár.
