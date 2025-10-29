Ijesztő hírt kapott a sztár, szörnyen aggódik

Ijesztő hírt kapott a sztár, a Little Mix nevű lánycsapat egykori énekese. Leigh-Anne Pinnock aggodalmát fejezte ki a családja felé tartó Melissa hurrikán miatt. Az énekesnő nagyszülei és családtagjai a Karib-térségben laknak, ahol hatalmas károkat okoz a nagy erejű trópusi vihar.

Ijesztő hírt kapott a sztár, családja is veszélyben lehet a trópusi hurrikán miatt (Fotó: Getty Images)

Ijesztő hírt kapott a sztár, családja felé tart a pusztító vihar

A Karib-térség országai hatalmas veszélyben vannak, a hatalmas vihar Jamaica, Kuba, Haiti és a Dominikai Köztársaság országait érinti. Az énekesnő rendkívül aggódik Jamaicában élő nagyszüleiért és imádkozik minden családtagjáért, akik a vihar sújtotta területen élnek – írja a Mirror.

Imádkozom a nagyszüleimért, a családomért és mindenkiért, aki jelenleg Jamaicában és a Karib-térségben él

Az MTI közlése szerint a Melissa trópusi viharnak már halálos áldozatai is vannak. Haitin három, a Dominikai Köztársaságban pedig egy ember életét követelte a vihar. A Melissa több millió embert sodorhat veszélybe a térségben.

A héten több ENSZ-ügynökség is bejelentette, hogy összesen körülbelül négymillió dollárral (1,3 milliárd forint) segítik Haiti vihar elleni védekezését. A Dominikai Köztársaságban a Melissa csaknem 200 lakóházat rongált meg, és több mint félmillió háztartás maradt víz nélkül. Az ország több pontjáról kisebb földcsuszamlásokat is jelentettek, több autóutat eltorlaszoltak a lezuhanó faágak, 12 település pedig teljesen megközelíthetetlenné vált.

Az amerikai Nemzeti Hurrikánközpont (NHC) mindeközben arra figyelmeztetett, hogy a Melissa a következő 48 órában hurrikánná nőhet Jamaica, illetve Haiti délnyugati része fölött.