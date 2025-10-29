Apa lett Amerika kapitány, meseszép nő szülte meg Chris Evans kislányát
Negyvennégy évesen lett apa a filmsztár. Gyönyörű nevet kapott Chris Evans lánya.
Örömhírt jelentett be a Marvel-filmek sztárja, Chris Evans. A 44 éves színész és felesége októberben köszöntötték gyermeküket a világon. A hollywoodi álompár óvja a magánéletét, ezért még csak néhány információ jelent meg a babáról.
Megszületett Chris Evans első gyermeke
Chris Evans és gyönyörű felesége, Alba Baptista 2023-ban házasodott össze. A szerelmesek gyorsan Hollywood álompárjává váltak, az örömöt pedig az is fokozta, hogy a portugál színésznő édesapja, Luiz Baptista véletlenül kikotyogta a nyáron, hogy lánya gyermeket vár.
A házaspár sokáig titokban tartotta a színésznő terhességét, hiszen számukra nagyon fontos a magánéletük védelme. A hír júniusban látott napvilágot és októberben megszületett a pár kislánya.
A DailyMail információi szerint a házaspár egy kislányt köszöntött a világon. A baba az Alma Grace Baptista Evans nevet kapta.
Alba Baptista szülőországában, Portugáliában kezdte el karrierjét, majd a nagy sikerű Netflix-sorozat, a Warrior Nun és a Mrs. Harris Párizsba megy című mozifilmmel robbant be a köztudatba. A színésznő portugál anyuka és brazil apuka gyermeke, már fiatalon érdeklődött a színészet iránt, 15 évesen döntötte el, hogy híres színésznő lesz.
Alba Baptista 16 évesen megkapta a legjobb női főszereplő díját a Festival Ibérico de Ciné-n. Chris Evansszel 2022-ben találkozott, alig két évvel később pedig kimondta a boldogító igent – írja a life.hu.
