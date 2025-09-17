Szandi férje: Lord lettem Angliában! – Fotó

Földterület is jár a cím mellé! Szandi férje megosztotta a hivatalos dokumentum fotóját.
Bár augusztus 18-én ünnepelte 65. születésnapját Bogdán Csaba, a Solarisból és az Első Emeletből ismert zenész, a születésnapi ajándéka csak a napokban érkezett meg fiáéktól, Domiéktól az Egyesült Királyságból. Szandi férje egészen elképesztő meglepetésben részesült a jeles születésnap alkalmából!
„Domi fiaméktól kaptam születésnapomra, de csak most érkezett meg. LORD lettem Angliában!😀 Kaptam hozzá 2 négyzetméter földet is. Végre ott is tudunk majd piknikezni, de egy kicsit össze kell majd húznunk magunkat.”
– írta Szandi férje, Bogdán Csaba a Facebook-oldalán.
Csaba a hivatalos dokumentum fotóját is közzétette a közösségi oldalán. Íme:
Bogdán Csaba nevéhez egyébként számos dal fűződik, legfrissebb szerzeménye, a Most élj!, melyet a felesége, Szandi énekel, egy hónap alatt több százezres nézettséget ért el a YouTube-on.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.