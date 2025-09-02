Ez visszarepít a 60-as évekbe! Így él ma a magyar könnyűzene ikonikus alakja

Solymos Tóni ma 82 éves, de a nyolcvanas és kilencvenes években élt virágkora után még mindig szorgalmasan dolgozik a művészetén. A zenén felül más művészeti ágakban is megpróbálta magát, ma már sikeres újságíró, író és előadóművész.

Solymos Tóni még mindig énekel és előad – Fotó: Solymos Tóni honlapja / FEOL

Az énekes hírnevét elsősorban 1965-től az Express zenekar frontembereként szerezte. Ez előtt azonban a Benkó Dixiland Bandben játszott, amely 1961-től 1963-ig állt fenn és egy „Ki Mit Tud”-győzelmet fűzött a nevéhez.

A sikert mégis az Expressz zenekar hozta meg neki, a slágerzenéket játszó banda életében számtalan hazai és külföldi turné, koncert, rádió- és tévéműsor, lemezkiadás következett. Olyan számok lehetnek számunkra ismerősek, mint Jöjj hozzám, A harmonikás és a Drágám én úgy szeretlek.

Az együttes az Illés, az Omega vagy a Metró után az ország egyik legismertebb és legkedveltebb formációjává emelkedett. A magyar zeneipar és szórakoztatóipar olyan ikonikus alakjaival dolgozott együtt és kötött barátságot, mint Hofi Géza, de muzsikált Kovács Katival, Koós Jánossal és írt szöveget Korda Györgynek is.

A zenészt nemrég több tragédia is érte, elvesztette feleségét és lányát is. De Tóni felemelt fejjel néz szembe az élettel, idén tavasszal, nem sokkal a 82. születésnapja előtt Solymos Tóni állami kitüntetést kapott a nemzeti ünnep alkalmából.

Tóni azt nyilatkozta az ünnepség után, hogy az volt addigi legnagyobb születésnapi ajándéka. A zenész akkor boldog volt, hogy megérhette ezt a napot. Solymos Tónit a zenekara élteti, és az, hogy továbbra is szeretik őt az emberek – írja a Fejér vármegyei hírportál.