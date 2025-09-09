„Csupa hála a szívem!!” - megindító sorokkal üzent a születésnapján Rácz-Gyuricza Dóra

Rácz Jenő felesége, Rácz-Gyuricza Dóra igen aktív a közösségi oldalán, ahol rendszeresen oszt meg különböző, főzéssel kapcsolatos tartalmakat. Ám most egy különleges poszttal jelentkezett.

Rácz-Gyuricza Dóra születésnapja alkalmából üzent Fotó: Borsonline

Rácz-Gyuricza Dóra ugyanis a minap ünnepelte a születésnapját, ebből az alkalomból pedig az Instagram-oldalán üzent.

Csupa hála a szívem!! Egy évvel biztosabb vagyok benne, hogy semmi más nem számít csak a szeretet

- írja a sztárséf felesége, aki több fotót is közzétett az ünneplésről.