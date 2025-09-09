„Csupa hála a szívem!!” - megindító sorokkal üzent a születésnapján Rácz-Gyuricza Dóra

A közösségi oldalán írt erről.
Rácz Jenő felesége, Rácz-Gyuricza Dóra igen aktív a közösségi oldalán, ahol rendszeresen oszt meg különböző, főzéssel kapcsolatos tartalmakat. Ám most egy különleges poszttal jelentkezett.
Rácz-Gyuricza Dóra ugyanis a minap ünnepelte a születésnapját, ebből az alkalomból pedig az Instagram-oldalán üzent.
Csupa hála a szívem!! Egy évvel biztosabb vagyok benne, hogy semmi más nem számít csak a szeretet
- írja a sztárséf felesége, aki több fotót is közzétett az ünneplésről.
