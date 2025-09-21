Maga a paradicsom! Ide szökött kettesben Krausz Gábor és Mikes Anna

A közelmúltban kötötte össze az életét Krausz Gábor és Mikes Anna. A szerelmespár története valódi tündérmese, amely a közönség szeme láttára bontakozott ki. A sztárséf a Dancing with the Stars negyedik évadában vállalta el a szereplést, párjául pedig a gyönyörű Annát kapta maga mellé, akivel hamar megtalálták a közös hangot, idővel pedig már nem tudták, nem is akarták titkolni, táncpartnereknél jóval többet jelentenek egymás számára. Hamarosan összeköltöztek, majd sor került a lánykérésre is, a mesés Maldív-szigeteken, amit a csodás esküvői szertartás koronázott meg, néhány héttel ezelőtt.

Magából a paradicsomból jelentkezett be Krausz Gábor és felesége

A menyegzőt követően nem maradhatott el a nászút sem: a sztárséf és táncosnő szerelme a Seychelle-szigetekre szökött el kettesben, amelynek szépsége, nem túlzás kijelenteni, magával a paradicsommal ér fel.

El sem tudnánk képzelni szebb nászutat. Ez maga a paradicsom

- jelentette ki az Instagram-oldalán Krausz Gábor, mialatt néhány fotót is megosztott a mesés helyszínről, a rajongók pedig siettek ismét jókívánságaikat kifejezni a friss házasoknak.

Gábor és Anna, férj és feleség, két csodálatosan összeillő ember egy csodálatos helyen

- fogalmazta meg a gondolatait az egyik követő.

Csodálatosak vagytok! Két összeillő ember! Legyetek nagyon boldogok, örökkön-örökké!

- üzente egy másik lelkes rajongó.

