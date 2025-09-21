Maga a paradicsom! Ide szökött kettesben Krausz Gábor és Mikes Anna

A friss házasok nemrég mondták ki a boldogító igent. Nemrég azt is megmutatták, hol töltik a nászútjukat.
A közelmúltban kötötte össze az életét Krausz Gábor és Mikes Anna. A szerelmespár története valódi tündérmese, amely a közönség szeme láttára bontakozott ki. A sztárséf a Dancing with the Stars negyedik évadában vállalta el a szereplést, párjául pedig a gyönyörű Annát kapta maga mellé, akivel hamar megtalálták a közös hangot, idővel pedig már nem tudták, nem is akarták titkolni, táncpartnereknél jóval többet jelentenek egymás számára. Hamarosan összeköltöztek, majd sor került a lánykérésre is, a mesés Maldív-szigeteken, amit a csodás esküvői szertartás koronázott meg, néhány héttel ezelőtt.
A menyegzőt követően nem maradhatott el a nászút sem: a sztárséf és táncosnő szerelme a Seychelle-szigetekre szökött el kettesben, amelynek szépsége, nem túlzás kijelenteni, magával a paradicsommal ér fel.
El sem tudnánk képzelni szebb nászutat. Ez maga a paradicsom
- jelentette ki az Instagram-oldalán Krausz Gábor, mialatt néhány fotót is megosztott a mesés helyszínről, a rajongók pedig siettek ismét jókívánságaikat kifejezni a friss házasoknak.
Gábor és Anna, férj és feleség, két csodálatosan összeillő ember egy csodálatos helyen
- fogalmazta meg a gondolatait az egyik követő.
Csodálatosak vagytok! Két összeillő ember! Legyetek nagyon boldogok, örökkön-örökké!
- üzente egy másik lelkes rajongó.
Mutatjuk Krausz Gábor és Mikes Anna fotóit a nászútról!
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.