RETRO RÁDIÓ

Gyászol a királyi család, az elhunyt hercegnét siratják

Ő Királyi Fensége békésen hunyt el a családja körében.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.05. 13:40
Módosítva: 2025.09.05. 13:49
királyi család veszteség gyász gyászhír

Szomorú veszteség érte a brit királyi családot. A Windsor krónikák Facebook-oldalán osztották meg a Buckingham-palota bejelentését arról, hogy a tegnapi napon elhunyt Catharine, Kent hercegnéje.

gyertya gyász tragédia halál
Gyászol a királyi család, az elhunyt hercegnét siratják / Fotó: Pixabay (Képünk illusztráció) 

Ő Királyi Fensége tegnap békésen hunyt el családja körében a Kensington-palotában.  A Király és a Királyné, valamint a királyi család minden tagja csatlakozik Kent hercegéhez, gyermekeikhez és unokáikhoz, hogy együtt gyászoljanak, és szeretettel emlékezzenek a hercegné egész életen át tartó elkötelezettségére azokkal a szervezetekkel szemben, amelyekkel kapcsolatban állt, zene iránti szenvedélyére és a fiatalok iránti empátiájára

- olvasható a Buckingham-palota közleményében.

Catharine, Kent hercegnéje idén februárban ünnepelte a 92. születésnapját. Az utóbbi években nagyon ritkán lehetett látni, akkor is inkább zenei programokon. Az újságírók értesülései szerint “egészségügyi és mozgásbeli problémái miatt” nem vett részt 2022-ben Őfelsége temetésén

- tette hozzá a Windsor krónikák a posztjában.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu