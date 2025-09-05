Szomorú veszteség érte a brit királyi családot. A Windsor krónikák Facebook-oldalán osztották meg a Buckingham-palota bejelentését arról, hogy a tegnapi napon elhunyt Catharine, Kent hercegnéje.

Gyászol a királyi család, az elhunyt hercegnét siratják / Fotó: Pixabay (Képünk illusztráció)

Ő Királyi Fensége tegnap békésen hunyt el családja körében a Kensington-palotában. A Király és a Királyné, valamint a királyi család minden tagja csatlakozik Kent hercegéhez, gyermekeikhez és unokáikhoz, hogy együtt gyászoljanak, és szeretettel emlékezzenek a hercegné egész életen át tartó elkötelezettségére azokkal a szervezetekkel szemben, amelyekkel kapcsolatban állt, zene iránti szenvedélyére és a fiatalok iránti empátiájára

- olvasható a Buckingham-palota közleményében.

Catharine, Kent hercegnéje idén februárban ünnepelte a 92. születésnapját. Az utóbbi években nagyon ritkán lehetett látni, akkor is inkább zenei programokon. Az újságírók értesülései szerint “egészségügyi és mozgásbeli problémái miatt” nem vett részt 2022-ben Őfelsége temetésén

- tette hozzá a Windsor krónikák a posztjában.