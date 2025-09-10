Feladta a szingliséget a Házasság első látásra sztárja? Titokzatos szőke lány rabolhatta el a szívét

A Házasság első látásra Kriston Peti számára nem hozta meg a várva várt szerelmet, a kapcsolatuk Horváth Enikővel már a műsor alatt megromlott, és hiába folytatták még az ismerkedést a házasságon kívül, végül nem sikerült egy hullámhosszra kerülniük. A TV2 sztárja azóta a szinglilét előnyeit élvezte, ugyan saját bevallása szerint vágyik egy társra, de nem is bánkódott nagyon. Most azonban úgy tűnik, a kérése meghallgattatott, igaz, egyelőre csak nagyon szűkszavúan nyilatkozott a titokzatos hölgyről.

A Házasság első látásra szereplők közül Peti maradt a legtovább szingli, de talán most ez is megváltozott (Fotó: TV2)

Kriston Péter Exatlonos szereplése rengeteg hölgy figyelmét felkeltette, amit a Házasság első látásra 1. évada csak még inkább fokozott, így a fiatal edzőnek bőven akadtak hódolói, mégsem találta az igazit közöttük. Az izmos celeb többször is mesélt arról, hogy nem éppen olyan nőt keres, mint akik a bulikban bepróbálkoznak nála.

„Ajánlatokat még mindig kapok, például ha elmegyünk szórakozni, akkor az ittas állapotban lévő nők azért szoktak próbálkozni. Nyilván randizni is szoktam, de valami nem az igazi, mert nem igazán változik a helyzet, legalábbis jó irányba. Igyekszem nyitott szemmel járni és vevő is vagyok az ismerkedésre, de nem minden áron. Egyébként is jobban szeretek személyesen ismerkedni, mert online sok a buktató” – mesélte épp egy évvel ezelőtt, és most úgy tűnik el is érkezett az a bizonyos változás.

Kriston Péter párja egyelőre nem állt nyilvánosság elé, de remélhetőleg a TV2 sztárja hamarosan megmutatja (Fotó: Instagram)

A Házasság első látásra Petijére rátalálhatott a szerelem

A szemfüles rajongók a minap kiszúrták, hogy Kriston Péter Instagram oldalára kikerült egy sejtelmes fotó, ami az egyszerű „date night” azaz „randi este” feliratot kapta, és bár a képen leginkább csak egy biliárd asztal látszik, a háttérben felsejlik egy szőke lány sziluettje. Ezek szerint végre véget érhetett a sikertelen széria, és Peti szívét talán végre meghódította valaki. A titokzatos posztról a Házasság első látásra szívtipróját is megkérdeztük, de csak nagyon szűkszavúan nyilatkozott.

Erről egyelőre nem igazán szeretnék beszélni, ez még nem az a vonal. De ha publikus lesz a dolog, akkor mindenképpen mesélek majd róla, de nem tartunk még ott

– árulta el röviden, ami alapján még igencsak korai fázisban van a viszonyuk.