Curtis felesége lebuktatta Jákob Zolit, kiderült az igazság

Curtis és a felesége, Barnai Judit, azaz Judie augusztusban mondták ki a boldogító igent. 2020-ban jöttek össze, és már jó ideje tervezték az esküvőt, aminek végre eljött az ideje. A rapper nemrég elmondta, hogy a házasság nem sokat változtatott a kapcsolatukon, hiszen előtte is szerelmesek voltak, és most is azok.

Judie és Curtis Fotó: Szabolcs László

Judie is ott volt hétvégén a Szépség Expón, ahol csinált egy közös képet Magyarország egyik leggazdagabb emberével, A Nagy Ő című műsor sztárjával, Jákob Zolival, aki rendszeresen bebizonyítja, hogy aranyból van a szíve, hiszen rászoruló családoknak segít és életre szóló élményekkel ajándékozza meg a beteg gyerekeket.

Judie és Jákob Zoli közös fotója azonban titkot rejtett, amiről Curtis felesége egyből lerántotta a leplet.

Úgy csináltuk meg a képet, hogy felállt Zoli két lépcsőfokot🤣🙏🏾

– írta Judie.

Barnai Judit elvileg 190 centiméter magas, Jákob Zoli pedig a követői szerint 170 centiméter körül lehet, vagyis érthető, hogy az üzletember miért kérte két lépcsőfok segítségét a közös képhez – feltételezve, hogy Judie nem csupán poénkodott.

Itt lehet megtekinteni a posztot: