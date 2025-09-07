RETRO RÁDIÓ

"Nem vagy normális..." – Csonka András kiakasztotta a magyar celebek sztárszakácsát?

Németh Bálint, a hazai Tiktok gasztro-sztárja híres emberek kedvenc gyerekkori ételeit készíti el. Csonka András viszont olyat kért tőle, amire ő sem számított.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.07. 08:30
Csonka András Németh Bálint étel TikTok

Egyre több híresség tűnik fel olyan videókban, ahol a főzés mellett a beszélgetés is igazi élménnyé válik. A TikTok kedvenc gasztro influenszere, Németh Bálint, azaz Balint’s Pot, nem egyszer készítette már el sztárok kedvenc gyerekkori ételeit. Most elárulta, kik hagyták benne a legmélyebb nyomot, melyik volt a legviccesebb forgatás, és ki kért tőle olyan fogást, ami majdnem kifogott rajta. Annyit elárulhatunk elöljáróban, hogy Csonka András étele igen csak feladta a leckét...

Csonka András
Csonka András színész kénytelen volt a kelleténél kicsit többet várakozni (Fotó: Facebook)

Csonka András és sokan mások: különböző személyiség egy kérdés

Arra a kérdésre, ki volt számára a legemlékezetesebb vendég, nem tud egyetlen nevet mondani: a sort Dobrády Ákos nyitotta, aki voltaképp elindította a „sztárvonalat” a műsorban. „Mindegyik egyedi volt” – vallja. Ganxsta Zolee-t a rock and roll sztáréletérzés miatt emeli ki, Jakupcsek Gabriellát pedig azért, mert szerinte minden nő felnézhet rá: megmutatja, hogyan lehet egyszerre anyaként, karrieristaként és emberként helytállni. Bár vele az eső miatt csúszva kezdtek, a találkozás így is inspiráló maradt. Ugyanilyen mély benyomást tett rá Ludo, a „légiós”, aki könyvével motivál másokat, és külön érdekesség, hogy bőrös csirkecombot kért tőle.

@balints.pot Vajon mi volt Jakupcsek Gabi kedvenc gyerekkori kajája? #balintspot #jakupcsek #jakupcsekgabriella #hungarianwoman #chef #budapest #kedvencgyerekkorikaja ♬ Öltöztetnéd Megint - 30Y

Humor a konyhában

A legviccesebb sztorik között Siska Finuccsit említi elsőként: 

Nehéz eset volt, de nagyon jó gyerek. Kitaláltuk, hogy viccesen bunkóra vesszük a figurát, így a felvételen egy galambsz*ros játszótéren ültünk lazán, és ott evett. Maga a szituáció volt a poén

– meséli Bálint. Hasonlóan emlékezetes maradt számára egy jelenet Ónodi Eszterrel: a színésznő olyan hitelesen alakította a meglepett nőt a videóban, hogy még ő maga is elgondolkodott, valóban színjáték-e, amit lát.

@balints.pot Vajon mi volt @Csonka András kedvenc gyerekkori kajája? @zsidoprogramok.hu #balintspot #csonkaandrás #csonka #zsidó #sólet ♬ Ding-Dong (Club Mix) - András Csonka

„Nem vagy normális”

És hogy ki kérte a legbonyolultabb ételt? A válasz egyértelmű: Csonka András. 

„Sóletet kért, ami tíz órán át készült. Éjfélig főztem, mire elkészült, ő pedig csak annyit mondott: "Nem vagy normális" – nevet a történeten.

A sztárvendéges gasztro videók tehát nemcsak receptekről szólnak, hanem élményekről, váratlan pillanatokról és szituációkról is. És bár minden találkozás más és más, egy közös bennük: mindegyik emlékezetes marad. A kérdés pedig mindig ugyanaz: neked mi volt a kedvenc gyerekkori kajád?

 

