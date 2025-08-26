Csonka András nem ismer lehetetlent, ha a nővéréről van szó – Videó

Minden évben ódákat zeng a nővéréről Csonka András, akit nem csak személyesen, de az Instagram-oldalán is előszeretettel felköszönt – akár kér Edit a nyilvános szereplésből, akár nem. Idén ráadásul bevállalós kedvében volt Pici, felajánlotta a nővérének, hogy kérjen tőle bármilyen ételt, ő bizony elkészíti neki. Edit pedig – akit Dodinak szólít Pici – a nyári melegre való tekintettel egy könnyű, hideg, gyümölcsös finomságra vágyott. Megkapta! A testvéri szeretet ugyanis nem ismer határokat a Csonka családban.

Csonka András nem ismer lehetetlent, ha a nővéréről van szó. simán elé varázsolja a kedvenc ételét is! (Fotó: Nagy Zoltán)

Ráadásul Csonka András külön videóban mutatta meg, hogy ízlett nővérének az általa megalkotott finomság. Sőt, az elkészítés folyamatáról is lerántotta a leplet! Kiderült, akadt egy kis kuktája, de rá csak az igazán apró részfeladatokat bízta. Igaz, abból az összeset! Erről így ír Pici:

„Na, akkor most jöjjön a NAGY LELEPLEZÉS! Következzenek a kimaradt jelenetek a múltkori főzős videómból. Láthatjátok, hogy tényleg csak egy «kicsi» segítséget kértem a nővérkémtől, és egyébként minden szuper flottul ment. Mondjuk az tény, hogy Dodika nélkül csonka lennék minden téren, de ez akkor is, és így is, úgy is a Csonkitchen.”

Nézd meg a videót, feldobja a napod!