Rubint Réka váratlan meglepetéssel lepte meg rajongóit estére

Ha ezt megcsinálod minden reggel, olyan bomba formád lehet, mint Rékának.
A fitneszlady, aki nemég állami kitüntetésben részesült, szokatlan, de annál hasznosabb videót osztott meg rajongóival.
Rubint Réka egy szuper edzéstervet állított össze, mindenkinek, aki szereti. Egyszerű utasításokat ad a videó mellé írt szövegben:
Mell - váll - hát - popsi
Minden gyakorlatból 15 ismétlés 5 körben
Jó edzést!
A fitnesz koronázatlan királynőjére érdemes hallgatni, ugyanis nemrég vehette át az egész élete munkásságáért járó állami kitüntetést augusztus 20-a alkalmából. Reggel most már egyértelmű a menetrend: Rácz-Gyuricza Dórával sminkelünk és táncolunk a reggeli készülődés közben, majd irány az edzőterem, hogy Rubint Réka edzéstervét követve egyre bombasztikusabb formába kerüljünk.
Réka videóját IDE kattintva nézheted meg.
