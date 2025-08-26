RETRO RÁDIÓ

Rubint Réka váratlan meglepetéssel lepte meg rajongóit estére

Ha ezt megcsinálod minden reggel, olyan bomba formád lehet, mint Rékának.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.26. 21:26
Módosítva: 2025.08.26. 21:36
Rubint Réka fitnesz Rácz-Gyuricza Dóra

A fitneszlady, aki nemég állami kitüntetésben részesült, szokatlan, de annál hasznosabb videót osztott meg rajongóival.

Schobert Norbi Rubint Réka
Fotó: Mediaworks Archív

Rubint Réka egy szuper edzéstervet állított össze, mindenkinek, aki szereti. Egyszerű utasításokat ad a videó mellé írt szövegben:

Mell - váll - hát - popsi
Minden gyakorlatból 15 ismétlés 5 körben
Jó edzést!

A fitnesz koronázatlan királynőjére érdemes hallgatni, ugyanis nemrég vehette át az egész élete munkásságáért járó állami kitüntetést augusztus 20-a alkalmából. Reggel most már egyértelmű a menetrend: Rácz-Gyuricza Dórával sminkelünk és táncolunk a reggeli készülődés közben, majd irány az edzőterem, hogy Rubint Réka edzéstervét követve egyre bombasztikusabb formába kerüljünk.

Réka videóját IDE kattintva nézheted meg.

