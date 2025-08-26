Lola megható babavárót tartott – kislányát már izgatottan várja

Hihetetlen, milyen gyorsan repül az idő.
Lola, a népszerű énekesnő nemrég tartotta meg babaváró partiját, amelyről több fotót is megosztott követőivel az Instagramon. Az esemény meghitt hangulatban zajlott, szűk baráti körben ünnepeltek.
Lola néhány hónappal ezelőtt egyszerre jelentette be, hogy összeházasodott párjával és kisbabát vár, nem sokkal később pedig azt is elárulta, hogy kislányuk lesz. A babaváró torta is ezt tükrözte: egy áfonyás, "It’s a girl" feliratú, rózsaszín táblával díszített süteményt szolgáltak fel.
A pöttyös ruhába öltözött énekesnő gömbölyödő pocakját és sugárzó mosolyát most is büszkén mutatta meg. Úgy tűnik, a baba rengeteg ajándékot kapott, köztük játékokat és ruhácskákat is.
Lola meghatottan írta a képek alá:
Tegnap babaváróztunk. Szerencsések vagyunk, hogy a barátaink ilyen szeretettel várják a kislányunk érkezését. Ezt a délutánt sosem fogjuk elfelejteni.
