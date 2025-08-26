Lola, a népszerű énekesnő nemrég tartotta meg babaváró partiját, amelyről több fotót is megosztott követőivel az Instagramon. Az esemény meghitt hangulatban zajlott, szűk baráti körben ünnepeltek.

Lola megható babavárót tartott – kislányát már izgatottan várja Fotó: Facebook/Lola

Lola néhány hónappal ezelőtt egyszerre jelentette be, hogy összeházasodott párjával és kisbabát vár, nem sokkal később pedig azt is elárulta, hogy kislányuk lesz. A babaváró torta is ezt tükrözte: egy áfonyás, "It’s a girl" feliratú, rózsaszín táblával díszített süteményt szolgáltak fel.

A pöttyös ruhába öltözött énekesnő gömbölyödő pocakját és sugárzó mosolyát most is büszkén mutatta meg. Úgy tűnik, a baba rengeteg ajándékot kapott, köztük játékokat és ruhácskákat is.

Lola meghatottan írta a képek alá: