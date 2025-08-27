Baby Gabi összetört! Meghalt a legnagyobb rajongója: nemrég még együtt énekeltek – videó

Baby Gabi, azaz Szklenár Gabriella csupaszív énekesnő, akinek máig hatalmas a rajongótábora. Megannyi év után is szívvel-lélekkel lép színpadra és szeretettel áll rajongói felé. Néhány hónapja egyiküket még a színpadra is hívta énekelni, és megígérte: lesz még ilyen alkalom. Ma már szívszorító hírt közölt az említett hölgyről…

Baby Gabi dalai sokak kedvencei, ő pedig hatalmas szeretettel áll rajongóihoz, épp ezért nagyon megrázta, mikor megtudta, egyik legnagyobb rajongója elhunyt (Fotó: MediaWorks archívum)

Gyászol Baby Gabi

„Sajnos azt a szomorú hírt kaptam, hogy Stella, akivel Pécsen énekeltem ezt a dalt, az angyalok közé távozott! Megígértem neki, hogy máskor is szívesen eléneklem vele a Sírjon a hegedű-t! Ezt a kérését már nem tudom neki teljesíteni. Szeretettel gondolok rá! Nyugodj békében, Stella!” – írta Facebook-oldalán a szívfacsaró sorokat a népszerű énekesnő.

Sírjon a hegedű...

Az egykori Baby Sisters énekesnője még májusban osztotta meg a kedves videót, amin Stellával közösen állt színpadra. A családanya akkor így számolt be a történtekről:

„Tegnap elindultunk időben Baracsra. Alig értünk ki Pestről, a kocsi felmondta a szolgálatot. Azonnal hívtam testvéremet Ildit, aki azonnal autóba ült és jött minket menteni, mert közel lakik onnan, ahol a kocsi bemondta az unalmast. Az én kocsim ott maradt, a tesóm kocsijával rohantunk az első fellépésre. Egy pici csúszással érkeztünk Baracsra. Nagyon jó kis buli volt, utána rohantunk Pécsre. Még a hét elején megkeresett a Facebookon egy gyengén látó lány, Stella, aki kérte, hogy a kedvenc dalát elénekelhesse velem Pécsen. Nyilván nem mondtam nemet. Egy óriási élmény volt vele énekelni a Sírjon a hegedű-t!” – írta alig pár hónapja Baby Gabi Facebookon. Akkor megígérte rajongójának, hogy lesz ráadás. Ám látva a mai szomorú híreket, ez már nem valósulhat meg.