Emlékszel még rá? Így él most a Bestiák vörös bombázója, Bedhy

Mai napig kiapadhatatlan energiája van Moór Bernadettnek, a 90-es évek vörös bombázójaként ismert énekesnőnek. A Bestiák sztárja, Bedhy horgol, köt, fest, és a szertartásvezető-vizsgát is letette. Utóbbinak még sorozatszerepet is köszönhet, hiszen így ő lett a TV2 csatornáján futó Oltári történetek anyakönyvvezetője. A 90-es évek sztárja mai napig aktívan énekel, de a festészetben is lubickol, amiben a 80-as évek filmsztárja, Beri Ary a mestere.

A Bestiák lánytrió sztárja, Bedhy imád festeni (Fotó: Moór Bernadett)

A Bestiák sztárja, Bedhy: Én nem voltam szerelmes Beri Ary-ba!

Ma már kétgyermekes édesanya Moór Bernadett, akibe anno rengetegen szerelmesek voltak. A Bestiák vörös bombázója mai is énekel, de a festészet is nagyon közel áll a szívéhez.

„Már gyermekkoromban is a zene volt az életem, mindenről egy dalszöveg jutott eszembe és ez ma is így van” – mesélte lapunknak Bedhy.

A hivatásomnak érzem és ezt érzem a festészettel is. Én a verbális kommunikációban annyira nem vagyok otthon, nekem a zene és a festészet a komfortos. Ezekben lubickolok és elrepül akár éneklés, koncert, akár festés közben négy-öt óra úgy étlen-szomjan, hogy észre sem veszem. Engem a teremtői feladatok feltöltenek és számomra akár éneklek, akár festek, nekem az meditáció. Olyan jó flow-ban vagyok közben, és tudom, hogy akár a dal, amit előadok, akár a festményem valakinek örömet okoz, ez fantasztikus érzés! De tudom, hogy ezeket a készségeket fejleszteni kell, így jutottam el Beri Ary-hoz, akibe anno szerintem sok tízezer lánnyal ellentétben én nem voltam szerelmes. Ő a mesterem, négy éve járok hozzá, idén a portréknál tartunk, ami nagyon nehéz, de nagyon élvezem!

A 90-es évek sztárjai összeálltak és szuper hangulatú koncerteket adnak (Fotó: Moór Bernadett)

Új daluk jelent meg

Bedhy imád színpadon lenni, a Melody Maker tagjaként most hétvégén is hatalmas bulira készülnek. A csapatnak nemrég jelent meg az első dala, a Money Monday, amit az énekesnő, a Shygys egykori tagja, Julian, valamint a Back II Black énekese, Bebe énekelnek.

„Mozgalmas lesz a hétvége, a zenekarral pénteken tévéfelvételre megyünk, aztán szombaton Balatonakarattyán egy nagyon jó bulival szeretnénk megörvendeztetni a közönséget, várunk mindenkit szeretettel”.