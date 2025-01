Lerajzolta magát a magyar énekesnő, röpködnek a hozzászólások

Ki hitte volna, hogy Bedhy, a Bestiák egykori,illetve a Melody Maker jelenlegi oszlopos tagja nem csak énekelni, de rajzolni is tud?! Korábban több festményét is megmutatta a Facebook-oldalán, most viszont egy ceruzarajz-önarcképpel jelentkezett.

Bebe, Julien és Bedhy – a Melody Maker énekesei (Fotó: Nemes Róbert)

Az alkotáshoz több száz lájk és rengeteg komment érkezett. Íme néhány:

„Tetszik, de ennél szebb Vagy élőben!”

– reagált rá a Bestiákat jelenleg is képviselő Bee, azaz Somorjai Ilona.

„Nagyon is élethű!”

– írta más.

„Szép vagy Bedhy, de élőben sokkal szebb!”

– bókolt egy újabb hozzászóló.

„Jó ez, hasonlít! Sokoldalú vagy, s ezt szeretem!”

– összegzett egy kommentelő.

„Lehet, hogy 90 évesen így fogsz kinézni, de az eredeti sokkal eredetibb!”

– olvasható egy újabb vélemény.

Te mit gondolsz Bedhy önarcképéről?

Segítségképpen megmutatjuk, hogy nézett ki 1997-ben a Bestiákban:

Illetve így néz ki a 2020-as években a Melody Maker tagjaként. Ilyen az, amikor Bedhy (Bestiák), Julien (Shygys) és Bebe (Picasso Branch, Back II Black) az ezredforduló hazai slágereit adja elő egy frappáns egyvelegben: