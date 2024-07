Visszavonulásra szólították fel a magyar énekesnőt: „Teljesen ki vagyok borulva!”

Egyrészről teljesen értem, hogy az emberek miért ilyenek. Sajnos az utóbbi időben sokak füle elszokott az igényes zenétől, de persze a kákán is csomót keresnek, ha lehet. Úgy érzem, nekem tényleg nem kell bizonygatnom, hogy értek a szakmámhoz, rengeteget énekeltem élő zenekarral, külföldön és itthon egyaránt! Segíteni is szeretnék léleksegítő zenéimmel a jövőben… Sajnos, sok emberben nagy fokú a negativitás, pedig a félplayback fellépésnél, szomorú, de nincs idő a hangbeállásra. Általában sietni kell tovább… kell pár perc, míg helyére kerül minden. 2006 óta foglalkozom önfejlesztéssel és tudom, hogy nem mindenki rezeg azonos hullámhosszon, így nem is tudok mindenkit meggyőzni arról, hogy igen is élő a produkció és jó! De ott élőben nincs is erre szükség!