A Neoton zenészének fia intenzívre került, Kulcsár Edina szívszorító bejelentést tett

Kulcsár Edina Instagramon tett bejelentésén mindenki ledöbbent... A szépségkirálynő posztjára ugyanis senki sem lehetett felkészülve. 2 évvel ezelőtt az ország legjobban várt babája minden bizonnyal Edina és G.w.M elsőszülött babája, Amara volt. Egy ország várt az izgatottan, hogy milyen lesz Kulcsár Edina kislánya, és bizony ő azóta is lenyűgöz mindenkit a szépségével, és azzal, hogy mennyire aranyos. A rajongók szerint egyszerűen szívszorító, hogy a gyerekek milyen gyorsan nőnek!

Kulcsár Edina GwM oldalán találta meg a boldogságot (Fotó: Mediaworks archív )

Kulcsár Edina egészséges, de nem mindenki ilyen szerencsés sajnos

Az életéért küzd a Neoton sztárjának fia, aki intenzív osztályra került. Baracs János fia egy életveszélyes vérzés következtében került kórházba. A Neoton Família basszusgitárosa a nyilvánosság kizárásával próbálta kezelni a helyzetet, de a közösség összefogása végül országos figyelmet irányított a család tragédiájára.

A Neoton összefogott a gitárosuk, Baracs János fiának a gyógyulásáért (Fotó: Neoton)

Hegyes Berci kíméletlen véleményt mondott

Hegyes Berci és Mihályfi Luca a műsor nagy esélyesei voltak végig, és a döntőbe is adásgyőztesként jutottak be, végül mégis a harmadik helyen végeztek, amin talán maguk is meglepődtek. Most kiderült, mit gondolnak A Nagy Duett győzteseiről.

„Abszolút nincs bennünk csalódottság, itt a döntőben már bármit el tudtunk képzelni az eredménnyel kapcsolatban. Emellett azt érzem, hogy rengeteget nyertem ezzel a versennyel, illetve Lucával természetesen, hogy együtt csinálhattuk ezt végig. Rengeteget tanultam tőle, és persze magamról is, szóval nagyon jól éreztem magam. És mindkét páros abszolút megérdemelte a helyezését” – árulta el Berci.

Hegyes Berci és Mihályfi Luca nagy esélyesek voltak (Fotó: Mediaworks archív)

Nagyszülő lesz Rubint Réka!

Schobert Norbi és Rubint Réka számára a család szent és sérthetetlen. Bár mindkettejük számára különösen fontos a karrier, mindent azért tesznek, hogy a családnak a lehető legtöbbet adják. Családközpontú gondolkodásra nevelték a gyermekeiket is, így nem meglepő, ha ők is szeretnének majd kisbabákat. Erről vallott most Schóbert Lara.

Persze, hogy szeretnék! Egy fiút és egy lányt, de ez ugye nincs megírva előre. De majd csak később, 28. év körül

- mondta a fiatal nő.