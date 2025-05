Megdöbbent az ország - Rúzsa Magdi gitárosával folytatja a Tankcsapda

Hónapok óta lázban tartja a hazai rockzene rajongóit a Tankcsapda zenekarban történő változás. Március elején jelentette be ugyanis Sidlovics Gábor Sidi, hogy több mint tíz év közös zenélés után kiválik a bandából. Azóta mindenki azt találgatja, ki csatlakozik a debreceni rockerekhez. Úgy fest, most megvan a befutó…

Májusban lépett utoljára színpadra ilyen formában a Tankcsapda (Fotó: Bors)

Rúzsa Magdi gitárosa lesz a Tankcsapda harmadik tagja?

Lukács Laci és Fejes Tamás nem marad sokáig kettesben. Úgy tűnik, ismert énekesnő, Rúzsa Magdi zenészére csaptak le. Kozma Norbi gitárossal pózoltak a „tankok”.

„A hét gitárosa Kozma Norbi, akinek Debrecen hazai pálya, »civilben« pedig Rúzsa Magdi zenekarának oszlopos tagja! Az új albumon az ő játékát is hallhatjátok!” – írták ki a banda közösségi oldalára. A kommentelők örömmel a hírt.

„Norbi szuper!”, „Ez a srác nagyon ott van. Rúzsa Magdi koncertjén láttam!”, „Nehogy elvegyétek Magditól!” – érkeztek a vélemények, majd valaki hozzátette:

„Még nincs fehér füst.”

Ezzel arra utalt, hogy valójában még nincs meg az új állandó harmadik tag. Kozma Norbi csak egy rövid időre csatlakozik a rockerekhez, akik már korábban bejelentették, hogy a jövőben tíz gitárossal dolgoznak majd együtt, a készülő albumukra egy-egy új dalt rögzítenek a pályán már bizonyított hangszeresekkel.

De mikor derül ki, hogy ki lesz a Tankcsapda gitárosa?

A napokban a Tankcsapda produkciós menedzsere reagált a gitárosváltásra, a májusi Budapest Park-os koncert fényében, amikor is Sidi utoljára lépett színpadra a zenekar tagjaként.

„A pénteki koncert méltó lezárása volt az elmúlt tizenhárom évnek. Mindenképpen az volt a célunk, hogy egy fergeteges bulit adjunk, nem szerettünk volna gyászhangulatot a színpadon. Mivel Sidi kiválása a zenekar számára már januárban világos lett, mondhatom, hogy mi már fejben és lélekben is le tudtuk zárni ezt a korszakot, és a háttérmunkák is ennek fényében zajlanak, robogunk előre. Sidiről is elmondhatom, ő is készül a zenekar utáni életre. Mindenki éli tovább az életét, és a Tankcsapda is megy tovább a már ismert formában, Lukács Lacival és Fejes Tomival. Azt azonban még senki se várja, hogy egy konkrét személyt megnevezzenek, aki csatlakozik hozzájuk!” – titokzatoskodott akkor Bakó Csaba, aki azért azt megígérte, idén sok meglepetéssel készülnek Lukács Laciék…