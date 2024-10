Szomorú bejelentést tett a Tankcsapda sztárja: Vége!

Fejes Tamás 12 évvel ezelőtt álmodott egy nagyot és megnyitotta saját, igényes kocsmáját. A Tankcsapda sztárja ugyanis, bár ezt kevesebben tudják róla, nem csak sikeres zenész, de üzletember is. A Roncsbár egészen eddig a debreceniek egyik kedvelt szórakozóhelye volt, de most végleg bezárta kapuit.

A Tankcsapda sztárja sokakat elszomorított bejelentésével (Fotó: TV2)

A Tankcsapda sztárja komoly döntést hozott

Amióta a Tv2 Kincsvadászok című műsorában szerepel, egyre többen tudják Fejes Tamásról, hogy nem csak a zenélésből él. A Tankcsapda sztárja büszke tulajdonosa egy étteremnek, egy hangszerbolt-láncnak és idáig volt egy sikeres szórakozóhelye is. Most azonban nagyon sokak számára szomorú hírről számolt be a rockbanda dobosa.

„Mindennek egyszer eljön az ideje! A Roncsbár végleg bezárta kapuit” – írta ki magából érzéseit a zenész Instagram-oldalán. „Hogy miért, azt már teljesen felesleges fejtegetni. Álmodtam egy helyet! Megvalósítottam! Kívánom mindenkinek ezt az érzést. Köszönöm mindenkinek, aki részese volt ennek az álomnak. Vagy társként, vagy alkalmazottként, vagy fellépőként, vagy vendégként. Nagyon sok sikert éltünk meg annak ellenére, hogy nem sok jövőt jósoltak a helynek. Azt gondolom, nem csak Debrecenben hagyunk űrt magunk után, hanem magyarországi szinten is tapintható lesz a Roncs hiánya.”