Dancs Annamari odaszúrt Kiskerónak: „Ez a leghosszabb házasságom”

Dancs Annamari tinédzser kora óta, gyakorlatilag három évtizede a színpadon van. A szepsiszentgyörgyi énekesnő 2010-től a Budapesti Operettszínháznak is aktív tagja. Most vágyott szerepre, Esmeralda eljátszására készül. Közben a magánélete is sínen van…

Dancs Annamari szakmailag és magánéletileg is a legjobb helyen tart (Fotó: Szabolcs László)

Ezt megkapta Kiskeró Dancs Annamaritól

Dancs Annamari második férje oldalán már nyolc éve boldog, s nemrég ünnepelték második házassági évfordulójukat. Úgy érzi, boldogabb nem is lehetne László oldalán, tökéletes a családi idill.

„Már a nyolcadik évünket ünnepeljük. Az egész együtt töltött időszak megváltoztatott engem is, őt is. Olyan társra találtam a személyében, aki mellett sokat fejlődtem, visszataláltam önmagamhoz. Sokat tudunk együtt létezni a szeretet, a tisztelet jegyében, és mérhetetlen életétvággyal, amit mi megélünk. Imádunk utazni, építkezni, felújítani, Szicíliában lenni, ahol szintén van egy kis otthonunk. Olyan társ az én férjem, aki nagyon sokat inspirál, és nagyon hálás vagyok, hogy ő van az én életemben.”

Nekem ő a második férjem, és a leghosszabb házasságom… Mert az első csak egy évig tartott, nem az én hibámból, na mindegy

– szúrt oda volt férjének, Kerényi Miklós Máté „Kiskerónak”, akivel 2016-ban házasodtak össze, majd nem egészen egy év múlva, nem sokkal kisfiuk, Ádám születése után – igencsak hangosan – elváltak.

Dancs Annamari és Kiskeró házassága váratlanul ért véget - még az énekesnőt is meglepte a fordulat (Fotó: Bors/Fejér Bálint)

Akkor úgy hírlett, Kiskeró kikacsintott a házasságból, Kardffy Aisha színésznővel hozták hírbe: akivel a férfi azóta is egy párt alkot. Dancs Annamari nemrég élete traumájaként emlegette azt az időszakot.

Második férje oldalán boldogabb nem is lehetne

2018-ban aztán Annamarira is rátalált a szerelem László személyében, akiről még elmondta:

„De tényleg, az elmúlt pár év, amióta együtt vagyunk, óriási utazás és tapasztalás. Tényleg szerető családként működünk és ez a legfontosabb. És erre vigyázunk is” – zárta gondolatait az M2 Petőfi TV műsorában nyilatkozva.