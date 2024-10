Elhagyta otthonát és visszament a maffia hazájába a magyar énekesnő

Nagyon sokan írtatok, hogy akkor most kiköltöztetek és nem látunk? Nem, szó sincs erről, hanem itt is lesz egy otthonunk, csakúgy mint Dunakeszin és már most nagyon szeretjük. Izgalmas napjaink vannak, és tényleg nagy kalandba vágtunk a fejszénket, mert felújítunk. Járjuk a tüzépet, meg activity-zünk mindennap, hogy elmagyarázzuk, éppen milyen cementre van szükségünk. De nagyon élvezzük az ittlétet, majd a gyerekeinknek és a családunknak akarunk egy olyan otthont teremteni, ahol ők is jól érzik majd magukat