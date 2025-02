Ki gondolná, hogy Sági Szilárd, a TV2 Hal a tortán című gasztroműsorának csípős nyelvű szakkommentátora ma asztalos munkákkal keresi a kenyerét, legalábbis annak néhány szeletét?! Egyedi konyhabútorokat, munkalapokat és hangfalakat készít. Közben a gasztronómiától sem távolodott el, fesztiválokra, rendezvényekre jár: tévészerepet azonban, mint mondta, csak nagyon szigorú feltételekhez kötve vállalna. Nem ő az egyetlen tévéből ismert személy, aki részben vagy egészben a képernyőn kívül tevékenykedik.

Sági Szilárd emlékezetes figurája a TV2-nek, mára azonban mással keresi a kenyerét (Fotó: TV2)

Míg Sági Szilárd asztalos, Száraz Dénes úszómester lett

Száraz Dénes a Jóban Rosszban című tévésorozat Tamás atyájaként vált híressé, később szerepelt a Mintaapák és az Ízig-vérig című sorozatban, s filmszerepek és színházi darabok is megtalálták, ám az elmúlt időben közel sem annyi, mint amennyire vágyott. Nemrég elárulta: úszómesterként helyezkedett el, ha már a szabadúszás nem volt elég gyümölcsöző…

Gazdag Tibor szintén a TV2 kórházas sorozatából ismerős sokaknak, Pongrácz doki azonban több lábon áll. Ahogy nemrég elárulta, villanyszerelők mellett dolgozik másodállásban, elsősorban adminisztratív munkákat végez.

A magyar Doktor Szöszi

Zimány Linda énekesnőként, műsorvezetőként bontogatta a szárnyait a 2000-es évek elején. Sokan a magyar Britney Spears-ként emlegették, ő inkább a magyar Doktor Szöszi lett. A dekoratív nő 2014-ben diplomázott a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán, és azóta is képezi magát a jogi területen. Emellett saját ruhamárkáját is népszerűsíti, így a képernyőn való szereplés nélkül is jó életet biztosít magának.

Zimány Linda doktori címet szerzett (Fotó: MediaWorks)

Modellből lakberendező

Kapócs Zsóka 1998-ban lett a Miss Universe Hungary döntőse, ezután számos szépségversenyt nyert meg, később pedig a TV2 több műsorában is szerepelt. Mára azonban visszavonult a képernyőtől és teljes vállszélességgel a lakberendezéssel foglalkozik és egyedi otthoni dekorokat készít vállalkozóként.

Kapocs Zsóka alkalmanként énekelt is, ahogy az alábbi példa mutatja, sikerrel idézte meg Karády Katalint: