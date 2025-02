Bruce Willis-szel egy csapatban a TV2 sztárjai

A 2025-ös év hatodik hete is bővelkedett érzelmekben. Bruce Willis lánya a színészlegenda állapotáról, illetve családjukról, Szabó Zsófii és a Dancing with a Stars-os táncpartnere ott folytatják, ahol abbahagyták, Tóth Vera megrémítette az országot, Krausz Gáborék fotója pedig mindannyiunk szívét meglágyította. Íme a Metropol heti Top 5-ös listája.

Bruce Willis családja mindenkit érdekelt, Metropol heti Top 5 cikk lett belőle (Fotó: Lev Radin)

Bruce Willis állapota mindenkit érdekel

Bruce Willis lánya, Rumer Willis a Loose Women című brit beszélgetős műsorban szerepelt február 3-án, ahol elmondta, hogy a 69 éves édesapja, Bruce Willis hol tart a demencia elleni küzdelmében, majd kiemelte, hogy milyen kivételes család az övék.

Amiért a leghálásabb vagyok, az az, hogy még amikor szétmentek, akkor is olyan gyönyörű alapot teremtettek, a nővéreim és én voltunk az elsők, soha nem éreztem úgy, hogy választanom kellene kettejük között, soha nem játszottak egymás ellen

– mondta Rumer Willis szüleiről, de Szabó Zsófi is elismerően nyilatkozott egy férfiról, akivel az utóbbi időben meglepően sok időt töltött. A színésznő ugyanis a TV2 táncműsorát követően is együtt ropja Suti Andrással.

Ott folytatjuk, ahol abbahagytuk

– írta Instagram videója alá Szabó Zsófi.

Tóth Vera fogyása óriási döbbenetet keltett (Fotó: Csöndör Kinga/MTVA)

A Megasztárosok is vitték a prímet

Szintén a Dancing with the Stars hozta össze Magyarország egyik legkedveltebb szerelmespárját, akik életükbe engedtek betekintést egy Insta-sztorival. Mikes Anna és Krausz Gábor egy hónapos jegyben járásuk alkalmával posztoltak. A szerelem az ilyen. De milyen az, amikor egy teljes országot a döbbenet hozza össze? Tóth Gabi most csendesebb volt, helyette testvére, Tóth Vera vonta magára Magyarország népességének a figyelmét. Az énekesnő ugyanis nem csak a tévében csinálja a fesztivált, de fogyásával is a reflektorfénybe került. Történt ugyanis, hogy a népszerű műsor, a Csináljuk a fesztivált! döntője kapcsán adott interjút, ám valószínűleg senki nem tudna felidézni az énekesnő mondandójából egy szót sem. Tóth Vera ugyanis óriási fogyáson ment keresztül, ami olyan jól sikerült, hogy még a Metropol heti Top 5-jében is előkelő helyen szerepelt a híre. A hatodik hét királynője pedig Rúzsa Magdi lett, aki megmutatta az ellenállhatatlanul cuki hármasikreit, akik már – szinte hihetetlen – háromévesek lettek. Az énekesnő egy sor fényképet mellékelt Lujzi, Keve és Zaki 3. születésnapjáról Instagram-posztban, valamint hozzáfűzte, hogy:

De jó nekünk!

Jó is! Szép hét volt.