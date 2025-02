Tóth Vera átalakulásán az egész ország ledöbbent

Több mint húsz éve láthattuk először képernyőn Tóth Verát. Egészen pontosan huszonkét éve, 2003-ban jelentkezett a TV2 máig népszerű tehetségkutatójába, a Megasztárba, amit 2004-ben meg is nyert. Az akkor még tizenkilenc éves tehetség az egész ország szívébe belopta magát, gigantikus hangjával pedig elvarázsolta a nézőket.

Tóth Vera sokáig küzdött a kilókkal / Fotó: Hot archív

Tóth Vera Megasztáros külseje óta rengeteget változott

Tóth Vera sikere itt nem állt meg: az utóbbi húsz évben több díjat is nyert, számos műsorban szerepelt, s egymást követték a teltházas koncertek. Egy valamivel azonban sokáig nem volt elégedett, s ezt nem is rejtette véka alá: a testalkatával. Az évek során több diétát is kipróbált, el is indult a fogyás útján, majd 2016-ban egy gyomor-bypass műtét segítségével negyvenöt kilót fogyott.

A fogyás után Tóth Vera lecserélte az egész ruhatárát, s egyre magabiztosabban állt a színpadon. Az énekesnő igyekezett tartani a súlyát, többféle diétát is kipróbált, azonban nem mind bizonyult hatásosnak, hol több, hol kevesebb kiló csúszott vissza. Aztán tavaly megmagyarázhatatlan rosszullétek jelentkeztek az étkezések után, ezek miatt pedig orvoshoz fordult. A szakemberek egy szénhidrát csökkentett diétát ajánlottak neki, ami nemcsak az egészségére volt jó hatással, hanem a kilók is elkezdtek magabiztosan leolvadni róla.

Szinte rá sem lehet ismerni! / Fotó: MTVA/Csöndör Kinga

Tóth Vera fogyása az egész országot ledöbbentette

Néhány nappal ezelőtt Tóth Vera Csináljuk a fesztivált! című műsor döntője kapcsán nyilatkozott, ám sokan nem a mondandójára figyeltek, hanem a stílusváltására. Az énekesnő láthatóan rengeteget fogyott, emellett egy teljesen új frizurát is vágatott magának, s a hajszínén is változtatott. A nézők közül sokan megdöbbentek az új külsején, s voltak, akik kifejezetten úgy vélték, hogy az összhatás nem az igazi.

"Távol álljon tőlem a bántás, de borzasztóan néz ki Vera. Nagy utat járt be, mire lefogyott, legyen az akármilyen műtét árán is, de ez a ruha, frizura katasztrofális választás eredménye!" – írta az egyik kommentelő.

Akadtak azonban olyanok is, akik Vera védelmére keltek.

Sokan szeretnétek úgy kinézni, mint Vera! Mindenhonnan csak az irigység folyik. Büszke lehet magára, mert annyi év után sikerült lefogynia. Ugyanez volt, amikor Adele is lefogyott

– vélekedett a hozzászóló.