Szabó Zsófi végre bejelentette, erre várt a fél ország

Szabó Zsófi tavaly jól meglepte az embereket, mikor kiderült, hogy elvállalta a TV2 nagy sikerű táncos műsorát, a Dancing with the Stars-t. Az igazi meglepetés viszont csak akkor jött, mikor a közönség meglátta, hogy a műsorvezető mennyire ügyesen mozog a táncparketten – mindenkit sikerült lenyűgöznie.

Szabó Zsófi és Suti András / Fotó: Mate Krisztian

Egy egészen új oldalát mutathatta meg a Dancing with the Stars-ban Szabó Zsófi, akiből nem várt érzelmeket hozott ki a tánc. Még úgy is, hogy a műsor közepén táncpartnert kellett cserélnie, hiszen a botrányba keveredett Andrei Mangra helyét Suti András vette át az oldalán – végül egészen a második helyig táncolták magukat a csinos műsorvezetővel.

Úgy tűnik, hogy Szabó Zsófi nem hagyja, hogy a műsor vége után kikopjon az életéből a tánc, ugyanis hatalmas bejelentést tett Suti Andrással közösen:

Szabó Zsófi és Suti András folytatják a táncot.

ott folytatjuk ahol abbahagytuk 🕊️

– írta Szabó Zsófi az általa megosztott videóhoz, amiben azt láthatjuk, hogy Suti Andrással gyakorolnak a táncparketten.

A rajongók nagyon örültek ennek a hírnek, rengeteg pozitív komment érkezett, és sokan írták, hogy alig várják már, hogy ismét a táncparketten láthassák Szabó Zsófit és Suti Andrást.

