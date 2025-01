Szabó Zsófi számtalan nézőt lenyűgözött, miután szerepelt a Dancing with the Stars legutóbbi évadában. A csinos műsorvezető bebizonyította, hogy táncosnak sem éppen utolsó, és bár a győzelem végül nem jött össze, a második helyezésre is igazán büszke lehet.

Szabó Zsófi és partnere, Suti András / Fotó: Mate Krisztian

A TV2 táncos vetélkedője egy ideje már véget ért, Zsófi pedig visszatért a dolgos hétköznapokhoz. Nemrég például a Mokka stúdiójából jelentkezett be a közösségi oldalán, és, mialatt megosztott magáról egy fotót, egy fontos elhatározást is megosztott a követőivel.

Reggel megbeszéltük a lányokkal a sminkszobában, hogy megpróbálunk nem rágódni a tegnapon és nem aggódni a holnapon, hanem a mai napra fókuszálni. Hát így vagyunk mi!

- újságolta el posztjában a műsorvezetőnő, a kommentszekcióba pedig csakhamar özönleni kezdtek a rajongók bókjai.

Gyönyörű vagy, Zsófi!

- jegyezte meg az egyik követő.

Imádnivaló vagy!

- tette hozzá egy másik kommentelő is.

Kívánok neked egy kellemes, szép napot!

- üzente egy újabb lelkes rajongó.

