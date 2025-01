Szabó Zsófi megható történetet idézett fel híres édesapjáról

75 évesen egy pillanatra sem pihen Várkonyi András. A közkedvelt színész immár nemcsak szereplőként, de rendezőként és dramaturgként is tevékenykedik, így nem sok idő jut a lazításra, ám az év végi ünnepek számára is elcsendesedéssel jártak. Híres mivoltát persze ekkor sem tudta elfelejteni, a karácsonyi bevásárlás közben a halpultból ugrott ki az árus egy szelfi erejéig… A történetről Szabó Zsófinak édesapjával kapcsolatos emlék jutott eszébe.

Szabó Zsófi édesapjáról mesélt el egy emléket Várkonyi András történetet hallva (Fotó: TV2)

Szabó Zsófi: „Ilyenkor apukám vásárolt be"

Várkonyi András a Mokka stúdiójában mesélt arról, mennyire aktív még mindig.

„Nincs fék a gépemen. De karácsonykor azért pihentünk, lementünk Cserkeszőlőre kicsit a fürdőhöz. Aztán nálunk volt az unokám, a fiam meg a menyem. Szegény feleségem a vállára vette a főzés borzalmait, alig tudtam vele beszélni, szegénykém egyik fazéktól a másik serpenyőig rohant” – sorolta mosolyogva a színész, majd elárulta, ő maga leginkább csak a bevásárlásban tudott segíteni: váratlan helyen ismerték fel eközben.

Az óbudai piacon a halas pultból kiszaladt a hentes, hogy szelfit csináljon velem. Szóval létezik egy kép: én, a hal és a hentes!

– taglalta nevetve, mire a TV2 reggeli adásának műsorvezetője, Szabó Zsófi kedves emléket idézett fel.

„Nálunk is ez volt: ilyenkor apukám vásárolt be, és mindig kiáltottak neki a pultokból: »Művész úr! Egy aláírást…« Akkor még nem szelfi volt” – idézte fel elérzékenyülve Szabó Zsófi, utalva édesapjára, Szabó Gyulára, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas magyar színművészre.

Várkonyi András lánya elvesztése óta a nagypapa szerepben igyekszik tündökölni (Fotó: Szabolcs László)

„Mások a »jogosítványaim«"

Várkonyi András unokája, Balázs már kiskamasz, s a mai napig a nagyszülők szeme fénye. A Mokkában a színész arról is beszélt, mennyiben más nagypapának lenni, mint apukának…

„Mások a »jogosítványaim«… Kevesebb beleszólásom van a nevelésbe. De más is a mentalitása az embernek apukaként mint nagypapaként. Nyilván, megpróbálom a legjobb formámat hozni. Ha most azt mondom, hogy sokat dolgozok, hát amikor a gyermekeim voltak kicsik, még kétszer ennyit dolgoztam… A karácsonyt illetően, sajnos a család egy része már elment, fogyott a társaság. Pár évvel ezelőtt tizenketten-tizenhárman ültünk az asztalnál, most ültünk öten. Azért ez megszabja az ember hangulatát, hogy nincsenek ott, akiket szerettünk” – idézte fel a színész, aki kicsit vidámabb vizekre evezve elmesélte, hogy az utóbbi időben rendezőként, dramaturgként is kipróbálta magát a „Férjek a slamasztikában, avagy ártatlanok?” című francia pikáns színdarabban, amiben többek között Ábrahám Edit és Szőke Zoltán is szerepel.