Várkonyi András: „A veszteségeink mindennap a szemünk előtt vannak”

A humor az eszközöm, de a védelmem is. A veszteségeink mindennap a szemünk előtt vannak, beszélünk is róla, mert mi nem a némasággal próbáljuk meg feloldani a fájdalmat. Természetesen amikor felállítjuk a karácsonyfát és kigyúlnak a fények, akkor megemlékezünk az elveszített szeretteinkről is.