Hóhelyzet: Így vészeli át a hideget Várkonyi András

Várkonyi András szeptemberben a TV2 Tények riportjában mesélte el, hogy karjai és ujjai is nagyon problémásak voltak, a legkisebb mozdulatok is ízületi fájdalmakkal jártak. A színész akkor elárulta, hogy Oszvald Marikának és egy gyógynövénynek köszönhette a gyógyulását. Azóta viszont teljes erőbedobással dolgozik, ahogy azt tőle megszokhattuk.

Várkonyi András nem szereti a telet, de a havazás ellenére is sokat utazik (Fotó: hot! magazin archív)

A közelgő havazás nem jön jól Várkonyi Andrásnak

A színész elmesélte nekünk, hogy a tél nem a kedvence és a fagyos időjárás sem, de próbálja átvészelni valahogy:

Általában mindig bent vagyok a lakásban, vagy a kocsiban, holnap is megyek vidékre, remélem, elkerülöm a hóesést, mert Hosszúpályiba utazom. Az önálló borkóstoló estémet adom elő, azért 220 km az út oda és ugyanennyi visszafelé, ami nem kevés, kell hozzá erő.

„Megbízható autóm van és a reflexeimmel sincs probléma szerencsére. Fiatal korom óta vezetek, több millió kilométer van a hátam mögött. Régen rengeteget jártunk fellépni gyerekműsorokkal is, volt olyan, hogy egyik nap Győrbe, másik nap Debrecenbe, harmadik nap Pécsre mentünk, nagyon sokat kellett vezetni. Van rutinom a téli időjárással, meg a vacak Zsigulikkal, de azért most már nem ez a helyzet, el vagyunk kényeztetve; arról nem is beszélve, hogy az utak is jobbak, vannak sztrádák, sokkal kulturáltabb, egyszerűbb minden.”

Nem szeretem a hideget, ilyenkor inkább bebújok a kuckómba olvasni, szeretek és sokat szoktam is, főleg szépirodalmat. De ez nem mindig adatik meg, sokszor nincs rá időm

- vallja a művész, aki egy percre sem áll meg, folyamatos munkái vannak.

Várkonyi András új darabbal jelentkezett

A színész elárulta, hogy jelenleg egy új darabot próbálnak gőzerővel, amelynek két héttel ezelőtt volt a bemutatója.

Ez egy francia vígjáték, amit én rendeztem, 'Ártatlanok' címmel. Szőke Zoltán, Ábrahám Edit, Gubik Ági, Cseke Katinka is játszanak benne, csupa ismert nevek, tehetséges színészek. Elég nagy az érdeklődés is rá, ez köti most le minden szabadidőmet a szinkron mellett.

„Játszunk még Karcagon december 16-án, de megyünk majd a MOM-ba és a RAM-ba is előadni. A hétszereplős darab már elég húzós, a kisebb helyek nehezebben tudják megvenni, de szerencsére a nagyobb helyeken is szeretik, ahol már a jövő évre szerződnek. Ha a két ünnep között is játszunk valahol, az kicsit átalakítja majd a téli szünetet, de ha ez nem lesz, akkor valószínűleg Cserkeszőlőre megyünk pihenni.”