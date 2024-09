Mindenki Vili bácsiját kínzó fájdalom gyötri: „Megijesztett a diagnózis!”

Várkonyi András imád a kertjében tenni-venni. Azt vallja, hogy nincs is jobb, amikor az ember saját magának termesztheti meg a zöldséget és a gyümölcsöt. Ám néhány hónappal ezelőtt olyan súlyos ízületi fájdalmak kínozták, hogy még csak nem is gondolhatott a kertészkedésre.

Várkonyi András / Fotó: Tények Plusz – TV2

Mindenki Vili bácsija számára még a legkisebb mozdulatok és fájdalommal jártak. A színész és felesége kétségbeesett a megrázó diagnózis hallatán, ugyanis az orvosok nem sok jóval kecsegtettek a számukra.

„Ugye a karom is elég kemény, az ujjaim is. Tehát voltak problémák” – mesélte a színész, aki Oszvald Marikának és egy gyógynövénynek köszönheti a gyógyulását.

„Ezeket a gyógynövényeket, ezeket nem most találták fel. Több ezer évvel ezelőtt az ősi kultúrákban is már használták. Hát most ugye újra felfedezik őket. Tulajdonképpen a hatásmechanizmusuk hasonló, mint az erre használt gyógyszerek. Tehát gyulladáscsökkentő hatása van mindegyiknek, fájdalomcsillapító némelyiknek. A fűzfának a kérge például tartalmazza azokat az anyagokat, amiket az aszpirin tartalmaz. Szóval azért nem voltak butábbak ezek a régi, ókori népek sem” – hívta fel a figyelmet Várkonyi András, aki számára szerencsére a fájdalom mára már csak egy homályos emlék.