Szoboszlai Dominik és Gécsek Fanni kapcsolata lassan már a történelemkönyvekben fog szerepelni, hiszen másfél éve már, hogy az egykori álompár külön utakon folytatja. Igaz, a miértekre azóta sem derült fény, csupán pletykákat lehet olvasni az interneten, hogy mégis mi vezetett ennek a románcnak a végéhez. Egyesek megcsalásról csacsognak, míg valaki a Redditen biztos forrásból állítja, hogy Fanni volt, aki szeretett volna pontot rakni a kapcsolat végére. Nos, hogy mi az igazság, azt csak a történet két főszereplője tudja, de valószínűleg már ők sem rágódnak a múlton, hiszen mindketten továbbléptek. Szoboszlai Dominik Buzsik Borka személyében találta meg az igazit, a szőke szépséggel már az esküvőjüket tervezik. De Fanni sem búslakodik, hiszen állítólag az ő ujjára is felkerült egy méregdrága eljegyzési gyűrű, bár úgy tűnik, idén ebből még nem lesz lagzi, hiszen az egykori teniszező éppen most hagyta hátra Magyarországot...

Gécsek Fanni Szoboszlai Dominikkal való szakításása óta Milánóba költözött Fotó: Metropol/Instagram

Szoboszlai Dominik volt barátnője a gazdagok egyetemén tanulhat

Míg a focista Liverpoolban tervezi a jövőjét, addig Gécsek Fanni a divat fővárosába tette át a székhelyét. A szőkeség nem csak kedvtelésből döntött a költözés mellett, ugyanis az egyetemi tanulmányait fogja folytatni, ráadásul nem is akármilyen iskolában. A lány a Marangoni egyetemen kezdi meg a második mesterképzését, amely egy nívós divatsuli, de nem csak a történelme miatt, hanem azért is, mert komolyan a zsebébe kell nyúlnia annak, aki itt szeretne okosodni. A külföldi hallgatók számára a tandíj az egyetem honlapja szerint 13500 dollártól kezdődik, ami körülbelül 5 millió 200 ezer magyar forint. Nyilván ez komoly összeg, ám azt is kiemelték, hogy az intézmény ösztöndíjjal is segíti hallgatóit, illetve valószínűleg Szoboszlai Dominik exe, Gécsek Fanni szülei is büszkén támogatják a lányukat.

Mindenesetre ez egy komoly lépés lehet Dominik exének az életében, amit a rajongók is támogatnak, hiszen egy ilyen iskolában való tanulás sok divattervező álma.

Az egyetem, ahova megy, egy iszonyat neves divategyetem. Rengeteg, rengeteg pénz. Évek óta álmom, és valószínűleg az is marad, hogy ott tanulhassak. Nem kicsit vagyok irigy, de hajrá neki!

– fogalmazott egy kommentelő.