Hoppá! Esküvőre készül Szoboszlai Dominik exbarátnője? - Fotó

Szoboszlai Dominik és Gécsek Fanni már több mint másfél éve szakított, s bár a rajongókat sokkolta a hír, a fiatalok már bőven túlvannak a történteken. A magyar válogatott labdarúgója ugyanis azóta már újra szerelmes, ráadásul Buzsik Borka annyira elcsavarta a fejét, hogy már a kezét is megkérte. Minderre októberben került sor, a szőke szépség pedig azonnal igent mondott. Arról egyelőre még nincsenek hírek, hogy a lagzi mikor lesz, azonban nagyon úgy fest, hogy nem csak Szoboszlai készül a nagy napra... Hanem bizony az exbarátnője is...

Eljegyezték Szoboszlai Dominik exét? (Fotó: Metropol/Instagram)

Eljegyezhették Szoboszlai Dominik exét

A nyáron robbant a hír, hogy nem csak a Liverpool sztárja, de a volt kedvese is szerelmes. Fanni a 23. születésnapján a nagyvilággal is megosztotta, hogy újra boldog, bár az igaz, hogy igencsak sejtelmes formában. Egy teniszpálya mellett, lufik és rózsacsokrok körében ölelte új párját, akiből csak annyi látszott, hogy egy sportos, magas, barna hajú férfiről van szó. Később aztán kiderült, hogy egy magyar üzletemberről van szó, aki ingatlanok értékesítésével foglalkozik, ráadásul Jánossal már lassan egy éve együtt van a csinos lány.

Nos, most úgy néz ki, hogy Fanni kapcsolata is szintet léphetett, ugyanis egy gyémántgyűrűre hajazó ékszert villantott az ujján. Bár a lány korábban is hordott hasonló darabokat, a kommentelők szerint ez egy új "szerzemény" lehet, azaz hamarosan akár a Gécsek család is készülhet egy nagy lagzira.