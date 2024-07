Szoboszlai barátnője sokat sejtető fotót rakott ki, máris az eljegyzésre készül?

A Liverpool FC és a magyar válogatott játékosa, Szoboszlai Dominik jelenleg kipiheni az Eb-t, és persze közben sincs egyedül, hiszen vele van a gyönyörű barátnője, Buzsik Borka is. Tisztán látni, hogy tombol közöttük a szerelem, nagyon jól érzik magukat egymás társaságában – és úgy tűnik, hogy talán készen állnak a következő lépésre is.

Szoboszlai és a barátnője / Fotó: Bors

Buzsik Borka egy sokat sejtető fotót osztott meg a közösségi oldalán, rögtön be is indította vele a pletykagyárat.

Szoboszlai Dominik párja egy olyan képet rakott ki, amin két, esküvői ruhás ember keze van, ujjukon gyűrűvel, és azt írta rá, hogy "it's gonna be you", vagyis "te leszel az". Sokak szerint ez már szinte egyet jelentett azzal, hogy készen állnak az esküvőre, és már az eljegyzést tervezgetik, de ennek a felvetésnek persze egyáltalán nincs biztos alapja, hiszen egyelőre nem nyilatkoztak a témában.

Az biztos, hogy Buzsik Borka ezzel egyértelműen jelezte, hogy ő nagyon komolyan gondolja a közös jövőt Szoboszlai Dominikkal, akivel ezek szerint már tervezi is fejben az esküvőt – vagy legalábbis az örökké tartó boldogságot.

Ide kattintva lehet megtekinteni a képet az Origo oldalán.