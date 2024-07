Döntöttek Szoboszlairól Liverpoolban? Nem kertelt sokat az új edző

Ugyanazt ígéri a Liverpool edzője, Arne Slot, ami miatt elődje, Jürgen Klopp belopta magát a szurkolók szívebe. A holland nem kertelt, és azt állítja, a játékstílusa nem sokban fog különbözni a közönségkedvenc németétől.

A magyar fociszurkolók csak remélni tudják, hogy a jóslat igaznak bizonyul Fotó: AFP

Különleges volt, amit Jürgen Klopp csinált ennél a klubnál, és ami különlegessé tette őt, az az a benyomás, amit maga után hagyott, a trófeák megnyerése és a játékstílusa. A szurkolók imádták. Amit a klubért tett, az több a szokásosnál

- mondta Slot. Hozzátette, úgy érzi, van egy nagyon jó csapata.

Menedzserként az ember egy olyan klubban szeretne dolgozni, ahol jó játékosok vannak, és lehetősége van nyerni. Úgy tekintek erre, mint egy ideális lehetőségre, hogy nyerjek valamit

- idézi a The Sun a holland edző szavait. A lap kiszivárogtatta azt is, hogyan dönthetett a játékosokról, többek között Szoboszlai Dominikról is Arne Slot. Irányítása alatt ugyanis a következő kezdőcsapattal állhat el a Liverpool a szezonban:

Alisson - Robertson, Quansah, Van Dijk, Gomez - Mac Allister, Alexander-Arnold, Szoboszlai - Szalah, Gakpo, Diaz

A magyar fociszurkolók csak remélni tudják, hogy ez a jóslat igaznak bizonyul, és az új edző kezdőként számol a magyar válogatott csapatkapitányával a következő szezonban.

A holland edző arról is beszélt, Klopphoz hasonlóan azt akarja, hogy támadó focit játsszon a csapata.

Amikor nincs nálunk a labda, akkor igazán agresszívek akarunk lenni

- mondta Slot.