Szoboszlai kiöntötte a lelkét; ezekre biztosan emlékezni fogunk az Eb-n

A magyar labdarúgó-válogatott számára a csoportkör után véget ért az Európa-bajnokság. A Skócia elleni utolsó összecsapásnak több kiemelt történése van. Varga Barnabás a súlyos sérülése után az egész világra ráijesztett. A 29 éves támadó egy ütközés után zuhant eszméletlenül a földre, az orvosi stáb végül hordágyon vitte le a pályáról. A mentésben aktív szerepet játszott Szoboszlai Dominik is, aki megmutatta, miért kiváló csapatkapitánya a válogatottnak. "Az elsők között voltam, aki ott volt mellette, nem kívánom ezt senkinek. Látni is elképesztő volt, beleégett a szemembe. Nem értem, hogy működik ez a protokoll: a mentősöknek nem szabad futni? Vagy a hordágyat nem szabad behozni?! A kispadunk betolt minden mentőst, akit csak lehetett, én meg berángattam a hordágyat, mert nem hiszem, hogy ilyenkor bármit is számít a protokoll" - nyilatkozta a lefújást követően az ijesztő jelenetről Szoboszlai Dominik.

Varga Barnabás sérülése után hosszú percekre félbeszakadt a Magyarország-Skócia összecsapás Fotó: AFP

A győztes gólt Csoboth Kevin szerezte a 100. percben. Az Újpest szélsője a 10. válogatott összecsapásán az első találatát szerezte. Az új hős elárulta, a társak igencsak sajátos módon "ünnepelték" meg a nagy mérföldkövét. "Buszon jöttünk vissza Stuttgartból, kaptam folyamatosan a zrikát, első gólos vagyok, két kúton megálltunk, és enyém volt a csekk az első gól miatt. Matekoztunk és vártunk, nem tudtunk mást csinálni a buszon, de ez majd jön magától, meglátjuk, mire volt elég ez a győzelem. Sok üzenetet kaptam, megpróbálok mindenre válaszolni” – mondta Csoboth Kevin.

Marco Rossiék közel álltak ahhoz, hogy továbbjussanak, főként azután, hogy hétfőn biztossá vált, a B csoportból Horvátország már biztosan a magyar válogatott mögött fog végezni. Végül azonban az angolok és a portugálok sem tettek nekünk szívességet, ám így is összeszedtünk 10 olyan magyar történetet, amire sokáig emlékezni fogunk. A válogatott szálláshelye, Weiler Im Allgäu „magyar” falu lett, a szurkolói vonulások csodálatosak voltak, Ádám Martin pedig egy pillanat vált világszerte ismertté. A teljes lista itt tekinthető meg.