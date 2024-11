Micsoda gyűrű! Eljegyezték Szoboszlai Dominik exét?

Szoboszlai Dominik élete egyik legfontosabb döntését hozta meg a nyáron, mikor megkérte barátnője, Buzsik Borka kezét. A Liverpool sztárja októberben tette fel a nagy kérdést a szőke szépségnek, amire természetesen egy óriási igent kapott a lánytól. Nem csoda hát, hogy azonnal el is büszkélkedtek a hírrel a rajongóiknak. A nagy gratulációk mellett aztán felröppentek olyan pletykák is, hogy nemcsak Dominik és Borka ragyog a boldogságtól, hanem a focista exbarátnője, Gécsek Fanni is. Bizony, a válogatott csapatkapitánya tavaly szeptemberben, három év után szakított még Fannival, de nagyon úgy néz ki, hogy a gyönyörű modell sem szomorkodott sokáig...

Szoboszlai Dominik exét is eljegyezték? (Fotó: NurPhoto via AFP)

Nos, ahogy említettük, Fanni sem bánkódott sokat a szakítás után. A szőke szépségre szintén rátalált a szerelem, amit 23. születésnapján a nagyvilággal is megosztott, bár az igaz, hogy igencsak sejtelmes formában, hiszen csak hátulról láthattuk. Egyébként a pletykák szerint egy magyar üzletemberről van szó, aki ingatlanok értékesítésével foglalkozik. Bár, arra a kérdésre nem érkezett válasz, hogy Fanni honnan ismeri az úriembert, azt viszont többen állítják a kommentszekcióban, hogy már több, mint fél éve egy párt alkotnak Jánossal.

Fanni új párja egy ingatlanos, és már fél éve együtt vannak. Csak nyilván nem az instán élik a magánéletüket

– írta valaki, sőt egyesek már azt is sejteni vélik, hogy az eljegyzés is megtörténhetett.

A Redditen landolt egy poszt, miszerint Fanni Borkához hasonlóan menyasszony, csak éppen a vőlegény különbözik. Mindezt abból szűrték le, hogy a modell megvillantotta a gyűrűjét, ami valóban egy eljegyzési ékszerre hajaz. Ám, ne hamarkodjuk el a gratulációkat, hiszen ha megnézzük a lány régebbi fotóit, már ott is feltűnik egy hasonló gyűrű, sőt még akkor is hordott ilyet, mikor Dominikkal volt. Így hát csak Fanni tudhatja, hogy mi az igazság...