Ehhez mit szól Szoboszlai? Gécsek Fanni hasonmása tűnt fel Liverpool-mezben

A szurkolók is ledöbbentek, Gécsek Fanni hasonmása tűnt fel a TikTok-on. Ráadásul az angol Sophie Watson nem is akármilyen szerelésben jelent meg a közösségi médiában. Liverpool-mezben feszített, s úgy tűnik, nagy kedvence a focicsapat, így Szoboszlai Dominik is.

A linkre kattintva azt is megnézheted, ahogy a lány megünnepelte, hogy a Liverpool átvette a vezetést a Premier League-ben. A csapat azok után állt a tabella élére, hogy 2-1-re győzött a Crystal Palace otthonában, majd az Arsenal kikapott az Aston Villa ellen idegenben.

Az eredeti Gécsek Fanni sem ismeretlen a liverpooli szurkolók táborában A lány - akivel Dominik júliusban ünnepelte kapcsolatuk 3. évfordulóját - Szoboszlaival együtt költözött az angol városba. Az első bajnokikat a helyszínen tekintette meg, álompárként tartották őket a számon a szurkolók.

Itt még együtt az álompár

Szeptemberben azonban vége lett a románcnak, Dominik és Fanni szakítottak. A labdarúgó azóta is szingli.