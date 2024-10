Újabb információk az év eljegyzéséről: Szoboszlai Dominik így kérte meg szerelme kezét

Szoboszlai Dominik a válogatott meccsek után robbantotta fel az internetet: a Liverpool labdarúgója a közösségi oldalán jelentette be, „igent mondott” a szerelme, vagyis a válogatott csapatkapitánya megkérte Buzsik Borka kezét. A fiatalok hónapok óta alkotnak egy párt, még az ismerősök is meglepődtek a fejleményeken.

Szoboszlai Dominik és Borka a nyáron Olaszországban nyaraltak kettesben – Fotó: Instagram

Dominikról és Borkáról az első közös fotó májusban készült. Akkor a Liverpool utolsó bajnokija után fotózkodtak a pályán, a képen a focista új szerelmével és a lány testvéreivel volt látható. Ezután gyorsultak fel a dolgok: Borka ott volt a válogatott Eb-meccsein, majd a fiatalok Angliában is összeköltöztek. Nyáron Olaszországban romantikáztak luxusnyaraláson, és a kívülállók is azt láthatták: szerelmük egyre erősebb.

Szerda este pedig a lánykérésre is sor került, a válogatott meccsek után és még a liverpooli visszautazás előtt. Magára a ceremóniára a Four Seasons Hotel Gresham Palace Budapest exkluzív szállodában került sor, ahova az amerikai filmsztárok is járnak, ha éppen Magyarországon dolgoznak egy új mozin – írja az Origo.

Szoboszlai Dominik szerelme is sportoló volt

Szoboszlai Dominik és szerelme idén találtak egymásra. Buzsik Borkáról azt lehet tudni, hogy Székesfehérváron nőtt fel, majd miután lediplomázott a Budapesti Corvinus Egyetem gazdálkodási és menedzsment szakán 2022 tavaszán, Tomán Szabina cégénél, a Tomán Dietnél helyezkedett el PR-osként.

A sport sem idegen tőle, korábban szinkronúszó volt, emellett modell és influenszer is.